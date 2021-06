Díaz Ayuso estrena Gobierno con el reto de zanjar la crisis y reactivar Madrid

El Gobierno en solitario de Isabel Díaz Ayuso comienza este lunes. Ella tomó posesión de su cargo el pasado sábado, en una ceremonia solemne celebrada en Sol en la que estuvo arropada por toda la cúpula del PP, y esta mañana lo harán sus nueve consejeros. Previsiblemente, después habrá un Consejo de Gobierno extraordinario, el primero de un Ejecutivo autonómico monocolor tras la fallida coalición PP-Cs.

El nuevo gabinete no esperan consignas nuevas. Saben que la legislatura que hay por delante no llega a dos años y que la presidenta quiere una administración ágil. De ahí que la presidenta haya decidido mantener al grueso de sus consejeros –que no han dejado de trabajar a pesar de la convocatoria electoral y se conocen las materias– y las tres caras nuevas que ha incorporado no tienen nada de novatas.

Como se esperaba, Marta Rivera de la Cruz, ex de Ciudadanos, vuelve al área de Cultura y Turismo que dirigió hasta marzo. Se incorpora Carlos Izquierdo, que en la última década ha sido hasta dos veces consejero autonómico y es buen conocedor de la política madrileña. Cualidad que también tiene Concepción Dancausa, que entra al Ejecutivo después de haber sido delegada del Gobierno en la Comunidad, concejala en la capital y diputada regional.

La necesidad de ser eficaces en la gestión no solo la imprime la exigua legislatura: la crisis económica y social provocada por la pandemia y la reactivación de la región exigen un Ejecutivo con un plan de acción claro. De momento, sobre la mesa ya están los proyectos que se iniciaron en la etapa con Cs y la veintena de anuncios que hizo la presidenta en su investidura, como la ayuda a las madres menores de 30 años y la rebaja del IRPF en otoño.

Díaz Ayuso sabe que muchas de las medidas que ponga en marcha, especialmente las que tienen que ver con infraestructuras –como las ampliaciones de metro, la Ciudad de la Justicia o Madrid Nuevo Norte­– no las podrá finalizar esta legislatura exprés, pero al menos confía en hacerlas medio tangibles para poder recoger sus frutos en las urnas en 2023.

Junto a los proyectos avanzados por la presidenta la semana pasada, los nueve consejeros que juran sus cargos este lunes tendrán que empezar a trabajar en unos presupuestos autonómicos para 2022. Serían las primeras cuentas que aprobaría Díaz Ayuso como presidenta, pues de momento ha prorrogado en dos ocasiones las de 2019, desfasadas para la coyuntura actual.

Para sacar el proyecto de ley de presupuestos adelante, el Gobierno necesitará a Vox, que ya ha cedido sus votos para investir a Díaz Ayuso. El PP aspira a entenderse con los de Rocío Monasterio mejor de lo que lo hacía cuando en la ecuación aparecía Cs, pero solo el tiempo lo dirá. De momento, Vox ya ha pedido el cierre de Telemadrid, menos gasto político y derogar "leyes LGTBI".

Donde no hallarán problemas de entendimiento PP y Vox será en reivindicar sus políticas frente a las del PSOE y Unidas Podemos. "La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas socialistas", aseguró Díaz Ayuso en la Asamblea la semana pasada, y en esta nueva legislatura parece que tampoco perderá ocasión de posicionarse frente al Gobierno de España, que por cierto no estuvo representado por ningún ministro en el acto de toma de posesión de la presidenta madrileña, lo que ha derivado en la enésima polémica entre ambas administraciones.