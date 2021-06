Cruce de acusaciones entre el Gobierno y Madrid sobre si hubo o no invitación al acto de Ayuso

El Gobierno de España ha asegurado que no recibió "ninguna invitación", a través de los canales habituales, para participar en el acto institucional de toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tuvo lugar este sábado en el patio de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.

Así lo ha manifestado la Secretaria de Estado de Comunicación en un comunicado ante las preguntas recibidas sobre la no asistencia de ningún miembro del Gobierno al acto. Esta invitación previa, según ha destacado la Secretaría de Estado de Comunicación, "es habitual en estas ceremonias, algo que en esta ocasión no ha ocurrido".

El Gobierno de España estuvo representado por la delegada del Gobierno, Mercedes González, que ha confirmado a través de un comunicado la versión de la Secretaría de Estado de Comunicación calificando la no invitación como un "gravísimo error por parte de la Comunidad".

Desde el PP, el alcalde de Madrid y portavoz nacional de la formación, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado este domingo que "por supuesto se comunicó al Gobierno" la toma de posesión y prueba de ello es que "estaba la delegada del Gobierno".

"Lo único que prueba es que el PSOE y el presidente, Pedro Sánchez, no han aprendido nada de lo que pasó el 4-M, que no han digerido la derrota sin paliativos siendo el PSOE la tercera fuerza", ha lanzado el primer edil.

Almeida ha enviado un mensaje a Sánchez, que ese "resquemor" no puede traducirse en un "quebranto en las relaciones y en la normalidad institucional". "Le diría a Pedro Sánchez que el camino más corto para tratar de recuperar la confianza de los madrileños no es despreciar a los madrileños y que, por tanto, no haya ningún representante", ha aconsejado.

Eso le ha llevado a preguntarse por las razones por las que sí estuvo presente el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en la toma de posesión del president de la Generalitat, Pere Aragonès, pero no así algún representante del Gobierno en la de Ayuso. "¿De verdad los madrileños vamos a creernos que no va a haber una comunicación? ¿Y por qué estaba la delegada del Gobierno?", se ha preguntado Almeida.

Precisamente Delegación ha confirmado que "sólo se recibió una invitación dirigida a nombre de la delegada, Mercedes González, quien, en ningún caso, tenía que invitar o convocar al Ejecutivo central".

"Resulta triste que hasta un acto protocolario sea usado para mentir y atacar al Gobierno de España", han lamentado desde el departamento que dirige González, que confía en poder "establecer y reforzar unas relaciones de cooperación y colaboración entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid".

No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha felicitado a la presidenta madrileña por el inicio de su nuevo mandato, que se extenderá hasta las futuras elecciones de mayo de 2023.

Asimismo, ha expresado su deseo de cooperar en todo lo necesario para "conseguir el mayor desarrollo y bienestar" de la Comunidad de Madrid y de sus ciudadanos.