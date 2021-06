El juez de 'Kitchen' cita al perito que afirmó que los 'SMS' protocolizados por Francisco Martínez están manipulados

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada 'Kitchen' ha citado para el 14 de julio al perito ingeniero Javier Rubio Alamillo, a propuesta de la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En su declaración quiere que ratifique y aclare su dictamen de noviembre en el que afirmó que los mensajes que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolarizó ante notario están "manipulados".

En una providencia, con fecha de 10 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, resuelve sobre varias diligencias, y en concreto sobre la propuesta por la defensa de Fernández Díaz, en el marco de esta línea de investigación en la que se indaga en la operación policial orquestada para sustraer documentación sensible para el PP y que estaba en poder de su extesorero Luis Bárcenas, con el objetivo de que no llegara al juzgado que investigaba la Gürtel.

La defensa de Jorge Fernández Díaz había solicitado en noviembre de 2020 al juez que citara a este perito para que se ratificara en su pericia, informe que fue presentado después del careo que el magistrado celebró entre el exministro y el que fuera su 'número dos'.

Dicho informe de parte sostiene que los mensajes que el exsecretario de Estado registró ante notario, en los que supuestamente el exministro le pediría que se informara sobre el operativo parapolicial creado en 2013 para espiar a Bárcenas, presentan "notables irregularidades" y por tanto adolecen "de una alta probabilidad de manipulación".

El perito analizó las dos actas notariales levantadas sobre dichos mensajes de texto y concluye que la elaborada en junio de 2019 por el notario de Mahón (Menorca) Alberto Vela Navarro-Rubio "toma las suficientes precauciones como para no afirmar que los mensajes que van a ser protocolizados proceden de Fernández Díaz, sino que afirma que es el requirente el que se lo manifiesta o se lo indica".

Además, el informe pericial resalta que el propio notario "mutila" los mensajes, "reconociendo que desecha los de la conversación que no son objeto del requerimiento, cercenando la integridad que debe revestir cualquier conversación mantenida a través de mensajería instantánea".

Sobre los dos pantallazos de los que elevó acta el perito destaca que en ninguno de ellos se aprecian "elementos adyacentes como la hora o la señal de la cobertura" propias de las pantallas de los móviles, y sólo se ven los mensajes propiamente dichos, "lo cual es francamente extraño, porque en cualquier aplicación de mensajería, se puede observar al menos el nombre del remitente del mensaje".

Este acta notarial estaría relacionada con dos mensajes que habrían sido enviados en el verano de 2013: en el primero, Fernández Díaz habría encargado a Martínez que averiguara si el chófer del extesorero era un confidente policial; y en el otro, sería el exsecretario de Estado el que conmina al ministro a hablar después de que éste "tenga el contacto Cecilio", que es como se denomina al CNI en el argot policial.

La segunda acta notarial, que levantó el notario Enrique A. Franch Quiralte, estaría relacionada con un mensaje en el que se informaría de que "la operación se hizo con éxito", en referencia al volcado de la información que contenían "2 iPhones y 1 iPad" que serían del extesorero del PP.

El perito de parte pone el foco en que este segundo notario deja por escrito que no es él quien manifiesta que el ex 'número dos' de Interior reciba los mensajes de Fernández Díaz, "sino que es el propio requirente el que lo hace y el notario así lo refleja".

Asimismo, sobre el pantallazo que se aporta con el mensaje, dice que si bien parece provenir de "un tal Jorge", el nombre no va unido a un número de teléfono concreto "por lo que puede ser perfectamente un mensaje recibido de cualquier número al que el requirente hubiera almacenado en la agenda como 'Jorge', ya que el número no puede verse y los nombres de la agenda de un móvil pueden modificarse a placer".

Pero va más allá y apunta que ese mensaje incluso podría haber sido creado "mediante una aplicación falsa" de tal manera que el notario, "que no es un experto", no sería capaz de discernir entre un mensaje SMS auténtico y la aplicación falsa o 'fake'. Así, el perito destaca que para determinar la autenticidad e integridad de los mensajes, "sería necesario realizar un análisis forense del terminal que, en este caso, obviamente no se ha producido".