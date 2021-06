El marido de Cospedal se entera en directo de su imputación por el 'caso Kitchen': "No me ha pillado por sorpresa"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado este miércoles a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. El empresario se encontraba en el Congreso de los Diputados interviniendo en la comisión de investigación sobre la trama Kitchen cuando el diputado de Unidas Podemos Ismael Cortes le ha informado en directo de su imputación por supuestos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencia.

Preguntado por su imputación y si le había pillado por sorpresa, Del Hierro ha respondido con aparente tranquilidad: "Hombre, por sorpresa, por sorpresa, no. Llevaba mucho tiempo saliendo en la prensa".

Más tenso, en cambio, se ha mostrado el diputado del PP Luis Santamaría, quien ha vivido un leve encontronazo con el portavoz socialista en esta comisión, Enrique Sicilia. Santamaría ha acusado al diputado del PSOE de "hacer elucubraciones" durante su intervención. "Dice que yo hago elucubraciones y que invento películas. Pues el juez acaba de imputar a Cospedal y a López del Hierro, por lo que no serán elucubraciones mías", ha sentenciado Sicilia, a lo que el popular no ha querido entrar: "Las elucubraciones que yo le digo no van en relación con las cuestiones que acaba de decir".