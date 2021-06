Tres de cada diez españoles se han planteado escribir un libro alguna vez y el 15% ya lo ha hecho o está en proceso

El 30% de los españoles se ha planteado escribir un libro en algún momento y el 15 por ciento ya lo ha hecho o está en proceso de hacerlo, según una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercados IPSOS para Kindle. La encuesta se ha realizado a más de 1.000 adultos residentes en España, incluyendo lectores frecuentes, lectores ocasionales y no lectores; lectores de libros impresos, lectores de libros digitales o ambos.

El estudio refleja que la "autopublicación se está convirtiendo en una opción cada vez más potente" para quienes desean hacer llegar sus historias y libros a lectores de todo el mundo. Además, destaca que la mitad de los encuestados están familiarizados con la autopublicación y que más del 20 por ciento ha leído libros autopublicados. Según el estudio, el 78 por ciento considera por igual los títulos autopublicados y los publicados tradicionalmente, y el 12 por ciento afirma que se sienten más traídos por los libros autopublicados.

Los menores 35 años están más familiarizados con la autopublicación. De hecho, uno de cada cuatro afirma estar escribiendo un libro o haberlo hecho en algún momento, aunque no lo hayan llegado a publicar.

La autopublicación gana popularidad

En cuanto a las opciones de edición para los autores noveles que deciden escribir un libro, el 50 por ciento de los españoles cree que la autopublicación ofrece más oportunidades para los nuevos escritores, y el 73 por ciento opina que el talento del autor también es igual en ambas opciones. Más de la mitad de los encuestados cree que los autores autopublicados tienen mayor control sobre el precio final, así como más libertad artística y creativa.

La autopublicación cada vez está ganando más popularidad, y el 30 por ciento de los encuestados por IPSOS cree que esta vía ofrece acceso a temas más especializados y nicho en comparación con los libros publicados por los cauces tradicionales. Asimismo, el 23 por ciento considera que las tendencias literarias emergentes tienen una mayor presencia en los libros autopublicados. En general, la mayoría de la gente no ve diferencias entre las dos opciones de publicación, en términos de accesibilidad a nuevas audiencias, diversidad de géneros, argumentos y personajes.

Para Elena Fuentes Moreno, finalista del Premio Literario Amazon Storyteller en las ediciones de 2017 y 2019, la autopublicación con KDP "ha marcado un hito" en su carrera literaria, ya que le permite compartir sus novelas con el mundo "sin necesidad de recursos extra".

Mayor visibilidad

Por su parte, Jorge Magano, ganador de la primera edición en 2014, considera que "los premios literarios no se miden en dinero, sino en lectores". "La visibilidad que me concedió ganar el de Amazon supuso mi reencuentro con los de siempre y conseguir muchos lectores nuevos en todo el mundo. Desde entonces me considero rico", ha asegurado.

El plazo de participación en el Premio Literario Amazon Storyteller está abierto hasta el 31 de agosto para los autores que publiquen sus obras en español a través de KDP. Deberán de poner sus libros a la venta en todo el mundo, tanto en formato digital como impreso, y además tendrán que formar parte de KDP Select. Para que la candidatura sea válida, los participantes necesitarán incluir 'PremioLiterario2021' como palabra clave en los detalles del libro. Las obras deben de permanecer disponibles en KDP durante toda la duración del concurso.

El título ganador recibirá un premio en metálico de 5.000 euros y una campaña de marketing valorada en 20.000 euros para promocionar la obra. Además, al ganador se le ofrecerá la posibilidad de firmar un contrato con Amazon Audible para producir su libro en formato de audio. Los cinco finalistas recibirán un dispositivo Kindle Oasis así como visibilidad extra en Amazon.