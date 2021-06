Los expertos alertan de la 'pandemia' de la hipersexualización: "El reguetón es casi una escena de pornografía"

© PEDRO ARMESTRE/ SAVE THE CHILDREN - Archivo

Expertos en neuropsicología y sexología han advertido de la "pandemia" de la hipersexualización y de la pornografía en la actualidad y han propuesto a los padres y madres que "utilicen la tecnología en positivo" y hablen "mucho" con sus hijos e hijas para que no caigan en una adicción.

"Vamos a utilizar lo cotidiano, por ejemplo, si vas en el coche y sale una canción, si imprimes y lees la letra de una canción de reguetón es casi una escena de pornografía muchas veces. Podemos preguntar a los hijos: ¿qué te parece esta letra? ¿Te gustaría vivir esto así? ¿Crees que la vida real es así?", ha propuesto la psicóloga y sexóloga María Contreras, de la Asociación Dale una Vuelta.

Así lo ha indicado este martes durante una Jornada virtual de Expertos organizada por la asociación 'The Family Watch' con motivo del Día Mundial de las Madres y de los Padres, que se celebra este 1 de junio. En concreto, los expertos han debatido en una mesa redonda moderada por el director de comunicación de The Family Watch, Alejandro Gordon.

Según los datos aportados por María Contreras, la primera exposición a la pornografía se produce de media a los 8 años y se generaliza en la adolescencia. Además, el porcentaje de adicción a la pornografía supera el 8% y otros "muchos" adolescentes "consumen pero no llegan a desarrollar adicción".

Entre los principales riesgos de la pornografía, según la sexóloga, es que los jóvenes aprenden una sexualidad "violenta" que después intentan llevar a su vida real, cuando lo que han visto es "ciencia ficción".

Frente a estos "peligros", los expertos han recomendado "hablar de sexo con sus hijos", que no sea un tema "tabú", no dejarles que aprendan de sexualidad a través de una serie, de tik tok o de un anuncio de publicidad.

Los padres no se atreven a hablar de sexo

"Los padres no quieren, no se atreven a hablar de sexo con sus hijos, no saben", ha explicado el experto en neuropsicología e investigador de la Cátedra de Comunicación Digital en Infancia y Adolescencia de la Universidad Complutense, Domingo Malmierca.

El experto ha apostado por "erradicar las tecnoadicciones, la hipersexualización y la pornografía" y ha advertido de que esta última puede provocar un "daño al cerebro".

"Si tienes una saturación de dopamina, tus neuronas se debilitan, y la pornografía, como la cocaína, disparan esta hormona. No quiere decir que el móvil tenga los mismos efectos que la cocaína pero es la misma hormona, y te reduce la materia gris", ha asegurado Malmierca.

En este contexto, el experto ha aconsejado trabajar la "motivación positiva"; que los padres y madres utilicen en positivo Internet y las redes sociales para ayudar a sus hijos a cumplir sus aspiraciones propias de la adolescencia sin caer en las adicciones; y "hablarles del buen amor".

Por su parte, la abogada y profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense Sonsoles Vidal ha constatado la preocupación que existe por la "hipersexualización a través de la publicidad", donde aparecen "muchas niñas maquilladas, vestidas como adultas, adoptando roles que no les corresponden".

Apuestan por sensibilizar la industria publicitaria

Ante esta situación, Vidal ha apostado por "sensibilizar" a la industria publicitaria porque entiende que ese "sometimiento" que se hace en este tipo de anuncios, al final, son "una forma de violencia" hacia la infancia.

Durante la Jornada, la directora de The Family Watch, María José Olesti, ha animado a los padres y madres a ser "verdaderos influencers" para sus hijos con el objetivo de prevenir que caigan en adicciones como el consumo de pornografía.

También ha participado en el acto la directora general de Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Paula Gómez-Angulo Amorós, quien ha subrayado la importancia de "atajar de manera inmediata el problema" de la hipersexualización y el acceso a la pornografía; y ha apostado por "una buena educación sexual" y por abordar el tema "desde los colegios y con las familias".

Por su parte, la secretaria general de Familias de la Junta de Andalucía, Ana Carmen Mata, considera necesario conectar con las preocupaciones de las familias y dar a los padres y madres "la ayuda y el apoyo que necesitan" en la crianza de sus hijos.