Ozuna: "El debate sobre si hay machismo en el reguetón es del 2005"

Canciones como Se preparó, Vaina loca o Síguelo bailando coinciden en haber amenizado las noches de muchas discotecas, pero también en que todas ellas cuentan con la firma y con la característica (y aguda voz) del "negrito de ojos claros", como se hace llamar el artista desde 2016. Además, Ozuna ha protagonizado la primera película dominicana y puertorriqueña disponible en Netflix, Qué León (2018).

En la música, ha colaborado con Rosalía, Anuel AA, J Balvin, Nicky Jam o Cardi B, entre muchos otros. Ahora prepara su propio largometraje mientras se encuentra inmerso en la promoción de su tercer álbum de estudio, Nibiru, que cuenta con la participación de artistas como Snoop Dogg. Hasta que salga el sol, uno de los singles de este disco, ha conseguido casi 60 millones de visitas en un mes. Por si fuera poco, Ozuna cierra 2019 siendo el mayor ganador en un solo año de premios Billboard de la música latina (con 11) y acaba de firmar un contrato de 90 millones de euros con Sony.

¿Qué tal la acogida del disco? Estoy supercontento y agradecido, ha sido un disco maravilloso. He trabajado con mucho cariño y con mucho amor. Tiene muchas colaboraciones y ha sido un esfuerzo enorme.

ozuna Su nombre completo es Juan Carlos Ozuna Rosado. Nació en 1992 en San Juan, Puerto Rico. Con solo 12 años empezó a componer canciones, y en 2010 debutó junto a otros artistas en 'Imaginando'. Fue en 2017 cuando lanzó su primer álbum, 'Odisea'. En 2018 vio la luz 'Aura' y ahora presenta 'Nibiru'.

¿Por qué Nibiru? Nibiru es un planeta real, que existe, pero para mí es un concepto artístico: es el lugar en el que yo creo mi música y mis contenidos. Y desde allí los traigo aquí, al mundo, para mis fanáticos y para la gente que los está esperando. Esta es una experiencia más que ayuda al público a tener una mayor conexión conmigo, al igual que todas las propuestas que están saliendo para los shows, meets & greets... ideas que iremos llevando a cabo con el transcurso del tiempo.

¿Y las redes sociales, no las utiliza para llegar a su público? No tienen ningún papel en mi carrera. Con mis fans hablo mediante la música. Creo que es la mejor forma de comunicarme con ellos, de saber lo que los demás sienten. Las redes sociales son un engaño.

"Rosalía es superdura, trabaja en todo su proyecto y he aprendido mucho de ella"

¿Qué le gustaría provocar en la gente cuando escuchan su música? Me gustaría causar intriga e impresión, que les haga preguntarse: "¿Pero esto qué es?". Y que les provoque ganas de escuchar el disco entero, de ver los vídeos y de conocer cuál es el concepto que hay detrás.

¿Cómo ha sido para usted trabajar con Rosalía? Rosalía es demasiado dura y superamiga mía. Le tengo un gran respeto y admiración, porque ella es productora, cantante... Participa en todo su proyecto, consigue tener la visión completa de cada uno de sus trabajos y he aprendido mucho con ella. Para mí ha sido una excelente artista y compañera.

¿Le gustaría volver a colaborar con ella en el futuro? Sí, de hecho tenemos algunos proyectos juntos que irán saliendo próximamente, aunque no puedo adelantar nada sobre ellos de momento...

¿A quiénes considera sus mayores influencias a la hora de crear música? Un referente puede ser un fanático, puedes ser tú en un momento concreto, el cámara que me está grabando... Cualquiera que me cuente una situación puede ser un influente. No tiene porqué ser un artista.

Este año ha conseguido cifras astronómicas. ¿Cómo hace para mantener los pies en la tierra? Si pudiera volar, yo volaría. Pero no puedo, así que mis pies tienen que quedarse en la tierra. Lo consigo siendo el mismo, ayudando a todo el mundo, ayudándonos los unos a los otros. Siempre fui soñador, creyente en la música, en la urbana sobre todo. Y qué mejor que dar la mano al que tienes al lado y estar siempre a su disposición. Creo que es eso lo que te hace tener los pies en la tierra, siendo siempre mejor... y pensando en que soy todavía un novato.

Lleva mucho años en el mundo de la música, ¿diría que ha cambiado? Grandemente. Ha evolucionado todo, desde los vídeos hasta la producción de las canciones en el estudio, y los artistas también. Ha cambiado todo, pero creo que nunca hemos perdido nuestras raíces.

"Con artistas como Natti Natasha o Karol G hay un movimiento femenino musical muy importante"

¿Qué viene después de Nibiru? Tengo mi película, Odisea, que saldrá en 2021 y la estamos grabando este año. Luego tengo mi siguiente disco, muchas colaboraciones... vienen bastantes proyectos.

¿Qué opina de quienes desprecian el reguetón por considerarlo el género musical más machista? Esa gente tienen que ser dos o tres personas, porque en el mundo del reguetón hay tantas mujeres, como Rosalía, Karol G, Natti Natasha, Becky G... Hoy en día hay un gran movimiento femenino en la música al que yo he ayudado también. Me gusta mucho colaborar con ellas, creo que ese debate quedó como para el 2005 o incluso más atrás.

En El Hormiguero comentó que colecciona relojes. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos tiene? Esto me viene de hace mucho, incluso desde antes de tener dinero. De pequeño coleccionaba unos relojes de colores, que todavía los tengo. Ahora los colecciono de otro tipo y creo que tengo entre 40 y 50.