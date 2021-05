La presentadora de El programa de Ana Rosa ha iniciado este miércoles la emisión criticando las herramientas que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para poner restricciones que frenen el avance del covid. Tras seis meses de estado de alarma el Ejecutivo nacional no se platea alargarlo y no ha creado ninguna red jurídica que permita a los presidentes autonómicos implantar un toque de queda o restringir la movilidad.

"El Gobierno ha tenido un año para tener una legislación lista tras el estado de alarma y solo tenemos un galimatías jurídico. El Gobierno asegura que las comunidades tienen herramientas de sobra y que todo está fenomenal. Sin embargo, los tribunales de Baleares y Valencia permiten las restricciones, las comunidades con menos incidencia, pero las prohíben en Canarias, Navarra y Euskadi, donde hay récord de contagios. Todo muy coherente, señor Sánchez...", ha empezado diciendo la comunicadora.

La presentadora ha continuado la situación de "descontrol" que se vive tras el estado de alarma, mientras "unas sentencias dicen que no se puede restringir los derechos fundamentales y otras dicen que sí". Quintana ha vuelto a arremeter contra Pedro Sánchez y contra las herramientas que ha facilitado a las comunidades autónomas: "Son las herramientas de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio".

"El Ejecutivo apela a la Constitución porque los derechos fundamentales de todos los españoles son iguales, como estamos viendo, idénticos. Solo hace falta cambiar de pueblo para verlo", ha ironizado la conductora del magazine de Telecinco. La periodista ha continuado con su feroz juicio contra el presidente y lo ha bautizado como un hombre del futuro, en concreto, "viene del 18 de agosto de 2021", haciendo referencia a la promesa de que en 100 días se llegará a la inmunidad de grupo.

"Tras bajarse de su máquina del tiempo Pedro Sánchez nos dice que ha visto cosas que nunca creeríamos, ha visto que en 100 días habrá vacunas más allá de Orión, que no habrá más problemas con la distribución, que no se paralizará la vacunación por falta de abastecimiento, que no habrá más efectos secundarios, que AstraZeneca nos regalará las segundas dosis, que en agosto viviremos en un mundo feliz y nos abrazaremos alrededor de un a hoguera", se ha burlado la periodista de Mediaset.