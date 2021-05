Roban un autobús escolar para ir a un club de alterne y lo dejan en su sitio a la vuelta

Los vecinos de la localidad turolense de Alcorisa amanecían este fin de semana entre el asombro y la incredulidad por un nuevo suceso: un autobús escolar desaparecía de madrugada y durante unas horas del polígono industrial del municipio, donde estaba aparcado, para trasladar a los pasajeros hasta un club de alterne. Estos, tras su estancia en el local, dejaron el autobús donde estaba a su vuelta.

Este acto de vandalismo no es un hecho aislado, sino que se suma a una ola de 'gamberradas' que desde hace semanas está denunciando el Ayuntamiento del municipio. El Consistorio, además, ha mostrado su creciente preocupación por que puedan tener lugar sucesos similares debido a la flexibilización del toque de queda con la caída del estado de alarma, según recogen medios locales.

Pero esta 'excursión' al club de alterne no ha sido la única protagonizada por el hurto de un autobús, sino que otro vehículo también dedicado al transporte escolar fue desplazado unos 20 metros del lugar en el que se encontraba estacionado. No obstante, los vándalos no lograron moverlo más porque el sistema antirrobo del autobús no les permitió arrancarlo. La consecuencia recayó en los escolares, que no pudieron acudir a sus centros debido a la cancelación de la ruta.

La Guardia Civil ya se encuentra trabajando para esclarecer los actos vandálicos que causan gran intranquilidad entre los habitantes del municipio turolense, y ya cuentan con imágenes de las cámaras de seguridad cedidas por el Ayuntamiento de algunas estancias municipales para tratar de identificar a quienes están protagonizando estos hechos.