Los fraudes en tarjetas bancarias se disparan con el 'boom' del comercio online: ¿qué hago si me desvalijan?

La pandemia de coronavirus ha provocado un aumento significativo de fraudes en operaciones de comercio electrónico y pagos realizados mediantes tarjetas bancarias.

Fuerte incremento de las reclamaciones

Imagen cedida por la Policía Nacional de uno de los registros que realizó en el marco de esta operación contra el fraude. Policía Nacional

Así se desprende de las estadísticas del servicio al ciudadano del Banco de España, que detectó un incremento del 45,8% en el número de reclamaciones totales a cierre de 2020. El Banco de España aún debe presentar la Memoria desglosada en 2020 para detallar exactamente cuánto han aumentado las reclamaciones relacionadas con el fraude, pero fuentes de la entidad bancaria avanzan a 20minutos que será muy relevante teniendo en cuenta el crecimiento total del 45,8%.

Los ciberdelincuentes, lanzados para cometer fraudes

El cibercrimen sigue creciendo en España. PIXABAY

Además, el fuerte incremento de las operaciones de comercio electrónico derivado de los confinamientos y las restricciones de movilidad ha provocado, a su vez, que los ciberdelincuentes aumenten sus intentos de cometer fraudes.

De hecho, en la Memoria de 2019 la categoría que más creció en cuanto a reclamaciones fue «claramente la de las tarjetas de crédito y débito», con un 40,1%. Y, en concreto, las operaciones fraudulentas aumentaron un 42,6%. Para el cierre de 2020, el año de la pandemia de Covid-19, desde el Banco de España prevén también un fuerte incremento de las reclamaciones por contratación de tarjetas revolving.

De las reclamaciones que recibe el Banco de España, entorno a un 70% se resuelven a favor del cliente reclamador.

¿Qué hago si usan mi tarjeta de forma fraudulenta?

Persona usando un ordenador con tarjeta de crédito y haciendo compras online. NIELSEN

El titular de una tarjeta bancaria tiene una serie de obligaciones que debe ejercer en el caso de sufrir el robo o pérdida de la tarjeta y un uso fraudulento. En concreto, según explican desde el Banco de España, el titular debe «avisar inmediatamente a la entidad, momento desde el que quedas libre de responsabilidad sobre el uso que no hayas realizado tú».

El dueño de la tarjeta de crédito o débito debe solicitar el bloqueo de la misma a la entidad a través de tu teléfono móvil accediendo a la app de tu banco, vía web con un ordenador con conexión a Internet o por teléfono a través del número facilitado para estos casos.

Un agente del Cuerpo Nacional de Policía investiga un fraude CNP - Archivo

Además, debe presentar una denuncia por robo ante la Policía, Guardia Civil o en el Juzgado. Asimismo, debe comprobar los cargos en su cuenta por el uso fraudulento de la tarjeta. Y, en su caso, deberá plantear una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente del banco y en última instancia, ante el Banco de España.

Sede de Banco de España EUROPA PRESS - ARCHIVO

Desde el Banco de España advierten de que si el titular de la tarjeta bancaria detectara «movimientos sospechosos posteriores al extravío o robo, deberá reclamar el retroceso a su banco y dar parte al seguro».

Si el titular de la tarjeta bancaria detectara movimientos sospechosos posteriores al extravío o robo, deberá reclamar el retroceso a su banco y dar parte al seguro

No en vano, para operar de forma fraudulenta no se necesita tener la tarjeta físicamente, basta con su numeración, su fecha de caducidad y su CCV.

¿Qué obligaciones tiene nuestra entidad bancaria?

Nuestro banco no puede enviarte una tarjeta no solicitada salvo que sustituya a una anterior.

Asimismo, deberá disponer en todo momento de una forma de comunicación para los casos de pérdida, robo o utilización no autorizada.

Imagen de archivo de un cajero automático. LA INFORMACIÓN

En cuanto el titular lo comunique, el banco se hará cargo de cualquier operación posterior a esa comunicación. De las operaciones anteriores a la comunicación, el titular responderá hasta la cantidad de 50 euros, a no ser que se pruebe que ha incurrido en negligencia en la custodia de la tarjeta o de sus elementos de seguridad.

Se considera que un titular se comporta negligentemente si no toma medidas razonables para proteger la tarjeta y el número secreto, o si no avisa lo antes posible de la pérdida o robo del documento.

¿Los consumidores están protegidos?

En caso de que seamos víctimas de un uso fraudulento los consumidores están protegidos por la Ley de Servicios de Pago, que limita la responsabilidad del titular, recalcan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, como el usuario no pierde su posesión y no tiene forma de conocer que se está produciendo el fraude, el banco le deberá devolver de inmediato el importe total de la operación no autorizada.

¿Qué es el carding, la estafa que va a más?

Macrooperación contra un grupo de delincuentes especializado en estafas mediante 'carding'. POLICÍA NACIONAL

El carding es una forma delictiva tecnológica que está creciendo en España, según aseguran fuentes de la Guardia Civil a 20minutos, y que consiste en que los delincuentes se apoderan de tarjetas bancarias o sus números y realizan pequeñas compras para evitar ser descubiertos.

Según explica a este diario Jordi Nebot, CEO de PaynoPain: “El carding va en aumento, es una técnica delictiva donde el cibercriminal hace un uso no autorizado de la tarjeta de crédito, cuenta bancaria y cualquier otra información financiera referente a la víctima a la que se ha sustraído datos privados sensibles usando distintas metodologías".

El carding va en aumento, es una técnica delictiva donde el cibercriminal hace un uso no autorizado de la tarjeta de crédito

Nebot advierte de que "los cibercriminales cada vez se profesionalizan más" y subraya que "son muy comunes los ataques de phishing, malware y, cada vez más, los de carding".