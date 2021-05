Las frases de la noche electoral: del "Yo soy Gabilondo"... al "no voy a ser un tapón" del dimisionario Iglesias

Las noches electorales son terreno abonado para que los políticos desplieguen toda su capacidad retórica. Ya sea para celebrar una victoria aplastante, un resultado agridulce o asumir con más o menos entereza una derrota, todos los focos están puesto en lo que dicen, sea desde una sala de un frío hotel o en la euforia de un balcón en la calle Génova 13.

"Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España"

Isabel Díaz Ayuso (PP): "Los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la libertad y la vida". "Libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla".

"España empieza en Madrid y cuando decimos que Madrid es España es porque aquí viene lo mejor de cada rincón del mundo a vivir en paz y en libertad". "Os prometemos dos años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, concertada y privada, para cuidar nuestra Sanidad".

"Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día, yo también".

Pablo Casado (PP): "Se puede ganar a Sánchez. Hay partido, hay futuro, hay esperanza, hay ilusión. Hoy la libertad ha ganado en Madrid, pero mañana lo hará en toda España". "Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo. Hoy Madrid es el km 0 del cambio en España“.

Ayuso celebra la victoria junto a Almeida y Casado EFE

"Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero no ha sido suficiente"

Mónica García (Más Madrid) : "Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero no ha sido suficiente. Hemos puesto alma corazón y cerebro en una campaña dominada por el fango y por el ruido".

"Le quiero decir a los madrileños que no desesperen. Que no se den por vencidos y que Más Madrid se pone en esta tarea de derrotar al Gobierno que sale hoy de las urnas".

Mónica García comparece junto a Iñigo Errejón y Rita Maestre.

"Yo soy Gabilondo y esto es el Partido Socialista Obrero Español"

Ángel Gabilondo (PSOE) : "Siempre he intentado solucionar los problemas de los ciudadanos, ofrecer respuestas sosegadas. He intentado abrir paso para plantearlas sosegadamente, pero, en vista de los resultados, no lo he logrado y lo lamento. Me habría gustado conseguirlo". "Yo soy Ángel Gabilondo y este es el Partido Socialista Obrero Español".

Pedro Sanchez (PSOE) : "Las urnas han otorgado a Ayuso un gran resultado y, sobre todo, una gran responsabilidad. Enhorabuena".

José Luis Ábalos (PSOE) : "Estas han sido unas elecciones innecesarias. La señora Isabel Díaz Ayuso era presidenta antes y tras estas elecciones va a seguir siéndolo".

Ángel Gabilondo comparece tras conocer los resultados electorales. MARTA FERNÁNDEZ JARA /EP

"Sin Vox, la señora Díaz Ayuso no es presidenta"

Rocío Monasterio (Vox): "Os dijimos que la izquierda no iba a entrar en Madrid y la izquierda no va a entrar en Madrid". "Vox está aquí para quedarse. Sin Vox, la señora Díaz Ayuso no es presidenta. Sin Vox, en Madrid habría entrado la izquierda".

Santiago Abascal (Vox) : "El vicepresidente de Pedro Sánchez ha quedado en último lugar en estas elecciones donde ha protagonizado la violencia y la incitación al odio, algo que celebra no solo Madrid, sino España. Es un fracaso personalísimo de Pedro Sánchez".

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, este martes valorando los resultados del 4-M. Vox

"Cuando uno deja de ser útil tiene que retirarse"

Pablo Iglesias (Podemos) : "Dejo todos mis cargos, dejo la política de partido, la política institucional. Seguiré comprometido con mi país pero no voy a ser un tapón". "Cuando uno deja de ser útil tiene que retirarse".

"No contribuyo a sumar, no soy una figura política que pueda contribuir a que Unidas Podemos consolide su peso.

Pablo Iglesias anuncia que deja la política Europa Press

"No hemos sabido convencer a la gente"

Edmundo Bal (Ciudadanos) : "Hoy estamos en una noche dura para este partido, para el centro político, para la moderación, para la sensatez, que es lo que hemos puesto encima de la mesa en esta campaña. Estamos ante un mal resultado, que no es un mal resultado para Ciudadanos, es un mal resultado también para los madrileños y los españoles".