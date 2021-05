Gabilondo asume la derrota y apunta a su salida:"No he sido capaz de abrir espacio de debate sosegado. Lo lamento"

El candidato socialista a la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asumido su derrota tras cosechar los peores resultados del PSM desde las primeras elecciones regionales con un claro aire de despedida. "No he sido capaz de abrir los espacios para un debate sosegado. Lo lamento, me hubiera gustado conseguirlo", ha dicho desde un hotel cercano a la sede socialista de Ferraz. Desde allí, ha hablado en clave de una despedida que en el partido se da por segura y se ha comprometido a trabajar en contra de desigualdades "esté donde esté".

Gabilondo ha comparecido este martes después de que la vencedora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, y con más del 70% de los votos escrutados, cuando el recuento arrojaba los peores presagios y algo que hasta poco antes no se esperaba que ocurriera: Mas Madrid superaba al PSOE en número de votos y se igualaba a este partido con 24 escaños.

En este escenario, rodeado por los cuadros del PSM y sin presencia a la vista de representantes de Moncloa o de la dirección nacional del PSOE, Gabilondo ha tratado de explicar su derrota en una cuestión del discurso que no consiguió imponer en la campaña.

Su intención fue "ofrecer prioridades sosegadas para que pudiéramos ver como vernos con los problemas de la ciudadanía", entre los que ha citado las "necesidades de los desamparados" y la desigualdad en la Comunidad. "Obviamente, no lo he logrado, a la vista de los resultados. Lo lamento, me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente", ha dicho tras constatar que el debate en campaña se ha planteado "en otros términos" Ha afirmado que "analizaremos lo sucedido, los resultados no son buenos".

Gabilondo no ha querido culpar a nadie en esta noche electoral y ha esbozado una elicitación a la vencedora -sin nombrar a Díaz Ayuso. "Felicito al PP por su victoria (...) Le deseo al Gobierno acierto para resolver los problemas de la ciudadanía y la pandemia, pero nosotros creemos en un modelo distinto que tiene que ver con las políticas públicas en Madrid que seguiremos defendiendo con toda determinación y fuerza democrática".

Esta ha sido la primera vez que Gabilondo ha recalcado su ánimo de trabajar por la Comunidad "esté donde esté", una insistencia que no ha hecho más que acentuar lo que ya esta noche electoral se daba por seguro en el PSM, que ni siquiera recogerá su acta de diputado en la Asamblea. Según aseguran fuentes socialistas, la decisión está tomada pero que no se ha querido hacer pública en la noche electoral. Se materializará así su salida de la política regional madrileña, que estaba a punto de abandonar cuando se convocaron las elecciones, para ser Defensor del Pueblo si se hubiera producido un acuerdo entre el PSOE y el PP.

"Sigue siendo verdad que hay personas en Madrid en situación de necesidad, que mientras exista el PSOE jamás sentirán el desamparo", ha afirmado y ha reiterado la intención de trabajar por ello "estemos donde estemos".

Casi con un tono de encargo para el futuro, Gabilondo ha rechazado las "frivolidades expresivas" y ha reconocido que el mal resultado del PSOE "nos manda un mensaje de que lo que hay que hacer es trabajar para cambiar esta sociedad y los reformas, transformaciones y regeneraciones que sin duda precisa".

Peor resultado histórico

Los 24 escaños y la tercera posición tras el PP y Más Madrid que ha cosechado el PSOE en estas elecciones son su peor resultado desde las primeras elecciones a la Asamblea de Madrid, de 1983. Hasta ahora, la peor marca de los socialistas había sido en 1995, con 32 escaños, ocho más que los que este martes han confirmado el "desastre" que los socialistas empezaban a ver antes incluso de llegar a la mitad del escrutinio.

Antes de que empezara el recuento, el PSOE estaba confiando en que los resultados reales fueran mejores que la encuesta de GAD3. Pero la esperanza duró poco. Con el 40% de los votos contados y cuando el PSOE en este momento tenía 26 escaños, en el PSM afirmaban que desde ahí ya solo se podía ir empeorando, como efectivamente sucedió con 24 diputados y con el 'sorpasso' de Más Madrid.

Renovación del PSM

Una de las primeras consecuencias será la salida de Gabilondo, que este martes ya se daba por segura. "Y ahora, a reconstruir el partido", apuntaban este martes en el PSM sobre la necesidad de renovación y cambios que militantes y cuadros reclaman desde hace tiempo en la organización y que casi siempre se han frenado por convocatorias electorales. También por la intervención de Moncloa en todo lo que tiene que ver con Madrid, que hace que las listas socialistas en esta comunidad dejen de ser autonómicas para convertirse en una cuestión nacional, muy a pesar de militantes y dirigentes madrileños. Pero la necesidad de la renovación está ahí y para este 4 de mayo se buscó a Gabilondo una número 2 -Hana Jaloul, una apuesta de Sánchez-, para acompañarle en estas elecciones pero también como heredera del grupo parlamentario.

La intervención de Moncloa en los asuntos del PSM se ha exacerbado aún si cabe en estas elecciones, convertidas en una batalla entre el presidente, Pedro Sánchez, y Diaz Ayuso y que empezó con la confección de la lista electoral. Como al principio los socialistas sí veían la partida igualada y posibilidades de que gobernara la izquierda, la pugna entre el PSM y Moncloa pasó primero por un "pacto de caballeros" en el que el partido no quiso protestar pero que terminó estallando con la inclusión de Irene Lozano en los primeros puestos, lo que provocó que el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, llegara a protestar en Moncloa. Este martes, el secretario general de los socialistas madrileños no podía ocultar el mazado que ha supuesto haber sido superados por Más Madrid en votos e igualado en escaños. "No esperábamos estos resultados", ha asegurado.

Durante la campaña Gabilondo no se le vio cómodo ni en su papel y ya al final se mezclaron las apelaciones a la confianza y un estrecho margen de 50.000 votos entre los dos bloques que ha terminado siendo una sima de 447.000.

El recorrido terminaba este martes con la soledad del candidato en un hotel de Madrid, cercano a la sede socialista de Ferraz, y por el que no se pasaron dirigentes de Moncloa.

No sólo Sánchez y su equipo han marcado distancias con los resultados del PSM en esta noche electoral. Poco después de la comparecencia de Gabilondo, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hacía lo mismo, pero desde la sede de Ferraz, donde ha puesto distancia entre las elecciones madrileñas y la escena estatal y se ha conjurado para "trabajar en los próximos dos años para conseguir el apoyo de los madrileños". "Nos ponemos a ello desde este momento", ha remachado.