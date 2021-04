Jorge Javier Vázquez, el acompañante sorpresa de Gabilondo en su mitin de Vallecas

El presentador Jorge Javier Vázquez ha sorprendido este sábado al convertirse en uno de los asistentes al acto de campaña electoral del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

El conductor de programas como Sálvame o Sábado Deluxe ha acompañado a Gabilondo en su recorrido hasta la plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, donde ha tenido lugar el mitin, y se ha sentado a su lado durante la intervención de otros dirigentes socialistas como Adriana Lastra o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Muy pendiente del mitin, Jorge Javier Vázquez ha aplaudido en todo momento los discursos realizados en el mitin, así como la intervención del candidato socialista.

El presentador ha mostrado en anteriores ocasiones su admiración por el político socialista. "Coincido con su modelo de sociedad. Una sociedad en la que no tenga cabida la pelea constante y se luche por la felicidad de todos y cada uno de los que vivimos en ella. Sean cuales sean nuestros orígenes, nuestros pensamientos y nuestras orientaciones sexuales", escribió en un post publicado en su blog en la revista Lecturas.

En ese post, Vázquez manifestaba abiertamente a quién votará en los próximos comicios autonómicos: "Votaré a Ángel Gabilondo porque creo en su Madrid. Y porque a partir del 4 de mayo quiero vivir en una comunidad en la que prevalezca la paz y no esos miedos rescatados del imaginario franquista más recalcitrante", ha defendido.

Este sábado, en su alocución desde la Plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, Gabilondo ha hecho un llamamiento contundente para acudir a votar para "hacer ganar a la democracia".

‼️ Emergencia.

📢 Solo un #PSOE FUERTE:



💪Puede ganar al odio.

💪Puede hacer ganar a la democracia.



𝗡𝗼 𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱, 𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮.#4M: votemos masivamente Democracia o Democracia.



🌹 @equipoGabilondo

#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/YxHAheMuvx — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

En un discurso muy aplaudido por los asistentes, Gabilondo ha explicado que se levantó "en el debate de la SER cuando conocí en el receso que Pablo (Iglesias) no volvía, y me levanté tras escuchar alegatos no democráticos. Lo hice por dignidad democrática y por humanidad, he vivido mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo", se ha referido en torno a lo ocurrido en el debate electoral celebrado este viernes que el líder de Unidas Podemos abandonó después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, pusiera en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Iglesias.