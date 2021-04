Àngels Barceló cuenta cómo vivió el polémico debate en la SER: "Monasterio fue con la intención de dinamitarlo"

La campaña de las elecciones madrileñas alcanzó este viernes un punto de inflexión después de que Pablo Iglesias abandonase el debate en la Cadena SER cuando Rocío Monasterio (Vox) puso en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por el líder de Unidas Podemos. La periodista Àngels Barceló, moderadora del debate radiofónico, ha contado en una entrevista en Más Vale Tarde cómo vivió esos momentos de tensión que desencadenaron en un rechazo de los partidos de la izquierda a debatir con Vox, por lo que se han cancelado los debates que había programados en RTVE y La Sexta.

Barceló, directora del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, ha explicado a Hilario Pino que finalmente, el debate "ha sido imposible. El debate llegaba muy marcado por estas amenazas lamentables. Sabíamos que eso tenía que estar, de hecho yo modifiqué la estructura del debate por ello, pero al final se ha convertido en el eje central", ha indicado.

En este sentido, la periodista ha reconocido que no esperaba el desenlace que tuvo el debate electoral, aunque "sabía que iba a haber un contraste de opiniones entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio".

"Me parece respetable la decisión que ha tomado Iglesias de irse", ha valorado Barceló, si bien "hubiera preferido, y lo he intentado hasta el último momento, que no se hubiera ido". En su opinión, "la manera de combatir ciertos discursos es con los argumentos y la palabra, hablando".

La periodista ha insistido que le ha parecido tan respetable la decisión de Pablo Iglesias "como la del resto de candidatos que han decidido quedarse, a excepción de la señora Monasterio".

Tras la salida de Pablo Iglesias, Àngels Barceló se acercó al candidato de Unidas Podemos para convencerle de que volviese al debate: "Le dije a Pablo Iglesias que no se fuera muy lejos con la idea de que recapacitara o le convencieran, por eso hemos ido avanzando el debate a la espera de que eso pudiera cambiar", ha contado.

Respecto a la actitud de Rocío Monasterio en el debate, la periodista se ha mostrado muy crítica. "Yo no sé si alguien venía con la idea de reventar el debate, que la señora Monasterio venía con la idea de hacer un debate incómodo... Eso no me ha quedado ninguna duda", ha dicho.

La moderadora del debate ha reprochado a la candidata de Vox "su provocación constante", no solo a ella, a quien acusó de "activista", sino también "al resto de candidatos, insultándolos".

"Yo no sé si venía con la intención de reventar el debate, sí venía con la intención de dinamitarlo", ha admitido la periodista.

En este sentido, Barceló ha asegurado que Monasterio "pretendía que yo la echara, y lo ha estado intentando todo el rato, pero yo consideraba que de momento no procedía porque no había proferido ninguna amenaza".

Asimismo, ha recordado las palabras que le dirigió a la candidata de Vox al final del debate: "Le dije que los demócratas nos distinguimos de ella porque escuchamos, respetamos a la gente, aunque no sus opiniones".

Al revivir lo ocurrido en el debate, Barceló ha asegurado que le produce "una profunda tristeza", porque su trabajo como periodista "no es debatir con nadie, nuestro trabajo es contar, informar, preguntar. Y la señora Monasterio me ha llevado a una tesitura a la que yo no quería llegar y me apena muchísimo, por la sociedad, por los madrileños, por los periodistas y medios de comunicación, por la política... Se ha llegado a un punto que no sé cómo reseteamos esto y volvemos a empezar, pero nada puede ser igual después de lo que ha pasado", ha admitido.