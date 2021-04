El enfrentamiento entre la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el de Podemos, Pablo Iglesias, ha reventado el debate organizado este viernes por la Cadena Ser. El exvicepresidente de Gobierno ha terminado por irse por la negativa a condenar el envío de amenazas del que fue objeto este jueves. Pero no ha sido él único objeto de críticas.

Monasterio también ha dedicado ácidos comentarios a la candidata de Mas madrid, Mónica García, a la que le ha dicho "Quítese esa cara de amargada". Y tampoco la moderadora del debate, la periodista Àngels Barceló, se ha salvado, pues la de Vox le ha afeado que "cogiera la manita" a Iglesias.

El momento se ha producido cuando Iglesias ha terminado por levantarse de la mesa para salir del estudio. En la puerta, Barceló ha intentado retenerlo, mientras Monasterio, desde su silla, le repetía "Ya lárguese".

📹VÍDEO | El momento del #DebateSER: Pablo Iglesias sale del estudio de @La_SER después de que Monsaterio pusiera en duda las amenazas de muerte recibidas https://t.co/AESTZXSFd5 pic.twitter.com/2Q5P5ghVMz — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021

En las imágenes distribuidas por la SER se puede ver que la periodista coge de la mano a Iglesias mientras llama al orden a Monasterio. Ésta acaba por replicar "¿Es una moderadora o una activista?" a lo que la comunicadora responde en tono alto "No soy una activista, soy una demócrata, y lo que hacemos los demócratas es escuchar".

"Cogiéndole de la manita y no es una activista política? Anda..." le espeta Monasterio, aumentando el revuelo en el estudio. Barceló vuelve a intentar que Iglesias no abandone, mientras el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se dirige a la cabeza de lista de Vox: "Viene usted a provocar aquí?" Monasterio le contesta "No, no he provocado". "No, no ha provocado", responde Gabilondo en tono socarrón, y Monasterio solo sigue defendiendo su tesis de que Vox condena todo tipo de violencia, sin tener que referirse en exclusiva a las amenazas al candidato de Podemos.