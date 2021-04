El enfrentamiento entre Monasterio y Mónica García: "Quítese esa cara de amargada, que está usted amargada"

Las tensiones entre candidatos a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid en el debate ofrecido esta mañana por la Cadena Ser continúan. Tras la marcha de iglesias del debate tras no conseguir que Rocío Monasterio, la candidata de Vox, se retractara de haber puesto en duda el envío de balas a varios miembros del Gobierno, ha sido el turno de Monasterio con Mónica García, candidata de Más Madrid.

Tras un intenso intercambio de acusaciones en torno a la condena de la violencia, García le ha espetado que "no sólo es usted mala gente, sino que además es usted una aberración", le ha dicho a Monasterio la candidata de Más Madrid, quien ha agregado: "¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, como para tener que montar este numerito?".

📽 VÍDEO | @monasterioR (@vox_es): “Me gustaría que ustedes condenaran lo que nos pasó en Vallecas y usted quítese esa cara de amargada (a García)”https://t.co/AESTZXSFd5 #DebateSER pic.twitter.com/ApBxyDiEc0 — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021

La candidata de Vox ha respondido que "no se si están sordos o no han escuchado, yo he dicho que condeno todo tipo de violencia", a lo que ha añadido que "los que estaban el otro día en Vallecas gritaban Gora ETA y me gustaría que ustedes condenaran lo que nos paso en Vallecas", terminando su intervención diciéndole a García "quite esa cara de amargada".