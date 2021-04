Desde que empezó la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, Rosa Benito ha estado opinando y dando su versión de algunos hechos en el programa en el que trabaja, Ya es mediodía. Por ello, las diferentes afirmaciones de la tía de Rociíto desmintiendo a su sobrina fueron unas de las protagonistas de la entrevista en directo del pasado miércoles.

La ex de Amador Mohedano ha empezado opinando sobre el episodio de la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco, algo que sería la clave del distanciamiento. Ella, que ha asegurado que no conocía este suceso, ha destacado que sucedió hace 9 años: "Lo que pienso es que todos cambiamos, y hay una niña y una madre que se deberían reencontrar y hablar".

"La niña ha dicho que quiere a su madre, y su madre también quiere a su hija. Tienen que hablar, aunque sea por teléfono", ha pedido. "Yo entiendo el miedo, porque cuando has pasado una depresión, eso no se te va nunca. El miedo existe, a cualquier cosa. ¿Por qué yo no veo el documental? Porque vi el primer episodio y me dio un ataque de ansiedad. A mí, mi psiquiatra me dijo: 'No veas lo que te haga sufrir'".

Entonces, Miguel Ángel Nicolás ha apostillado que eso es lo mismo "que le dijeron a Rocío" con retomar la relación con su hija. "Pero es que esa niña también está en tratamiento", ha asegurado Rosa Benito. "Ella no quiere perder a sus hijos, pero es que su hija tampoco quiere perder a su madre. Es que están diciendo las dos lo mismo, pero ninguna da el paso. Y cuando se da, no se llega".

"Toda la familia ha estado con Rocío Carrasco"

Sofía Suescun le ha preguntado por qué, si conocía el sufrimiento de su sobrina, desmentía ciertas informaciones haciendo que pareciera que no la apoyaba. "Yo la he defendido siempre. Nunca he estado con Antonio David, he estado con ella. Yo en esos programas, donde ahora la están alzando, me he peleado con muchísima gente y me han dicho de todo", ha respondido la cuñada de Rocío Jurado.

"Siempre toda la familia ha estado con ella, pero todos: sus tíos, sus primos... Ha sido el centro de todos, todos la hemos apoyado", ha añadido. "Es una niña querida, a pesar de las distancias. Yo también la quiero. Si ella descuelga el teléfono y me dice 'tita, te necesito', yo voy a estar ahí sin ninguna pregunta. Lo tengo superclaro".

"Si yo contesto aquí es porque ella habla de mí, si no, yo no contesto", ha asegurado la colaboradora justificando sus anteriores intervenciones. "Cuando habla de la caja fuerte, yo digo que no hay caja fuerte en la habitación, que si ella lleva una, es una caja fuerte propia, pero en la casa de su madre solo había dos".

"Yo la apoyo, siempre la he apoyado. Yo no estoy ni con David ni con nadie, la familia queremos tener relación con esos dos niños que no tienen culpa de que tengan dos padres separados y que se odian", ha continuado. "Son dos niños sufriendo que el padre ha sacado a la palestra, y ahora su madre también. Es una niña que eso lo va a tener de por vida. Es una pena, que tenía 15 años [cuando sucedió la agresión]. Claro que no está bien, pero los padres también hacemos cosas que nos equivocamos".

Tras estas palabras que Rosa Benito ha usado para justificarse y, especialmente, destacar que apoya a su sobrina, ha concluido opinando sobre Supervivientes. Concretamente, ha rematado su intervención criticando a Olga Moreno por decir en el reality que no quiere ser famosa: "Que tú no quieras ser famosa y te metas en Supervivientes [...] Yo lo veo bien que se vaya a donde quiera, pero que no diga que no quiere ser famosa".