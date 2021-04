Rosa Benito desmiente a su sobrina Rocío Carrasco sobre el supuesto robo: "En su dormitorio no había caja fuerte"

Como cada semana, tras la emisión de nuevos episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva, muchos son los que se pronuncian para apoyar, desmentir o matizar las palabras de Rocío Carrasco. Una de ellas ha sido Nuria Bermúdez, quien ha anunciado "acciones legales" contra ella, pero este lunes también ha hablado su tía, Rosa Benito, en Ya es mediodía.

En concreto, la exmujer de Amador Mohedano ha mostrado su indignación con la versión que estaba dando su sobrina de Rocío Jurado, pues la estaba dejando como "una cagona", algo que no era.

"A Pedro Carrasco parece que lo pone ayer como... nada, y a su madre como que era una cagona. Perdona, su madre ha tenido redaños para eso y para más. Lo que era es muy sensible, siempre ha luchado por su familia y lo que siempre ha tenido es mucho miedo a los escándalos, a eso sí tenía miedo", ha matizado.

"No entiendo cuando dicen que Rocío [Jurado] hablaba tanto con David y decía 'me voy a ir muy tranquila porque puedes cuidar a mis nietos'. ¿Dónde estamos? ¿Con qué Rocío me quedo, la cagona que dice su hija o la que habla con David? ¿Dónde me quedo? ¿Qué Rocío conozco yo?", se ha preguntado Rosa Benito.

También se ha pronunciado sobre el supuesto robo de la caja fuerte de su habitación en el que Rocío Carrasco señaló a Antonio David: "Como no sea una caja fuerte que tú has comprado personal. El dormitorio de arriba su madre lo arregla para su hija y para su hermana cuando va a la Moraleja, y ahí no había caja fuerte".

"En casa de mi cuñada solo había dos cajas fuertes, una en su habitación y otra abajo en la bodega... Yo de este robo nunca supe nada", ha añadido. "Caja fuerte arriba no hay, no la ha habido nunca. Su madre no puso una caja fuerte arriba. No tenía por qué ponerla. Yo he estado ahí, no me lo han contado, lo he vivido".