Tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco las reacciones del entorno más cercado de la familia Jurado no han tardado en llegar. Rosa Benito se ha pronunciado este lunes en directo en el programa Ya es mediodía donde trabajo como colaboradora y ha asegurado haberlo pasado mal con la entrevista de su sobrina.

La ex mujer de Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, ha asegurado que no sabía del intento de suicidio de su sobrina hasta que ella lo ha contado en televisión. Benito, entre lágrimas, ha confesado haberse sentido en su piel. "Cuando una persona hace eso es cuando ya no se puede más y yo lo he vivido conmigo misma. Por eso la entiendo", ha comentado, muy afectada, la entrevistada.

La tertuliana desolada ha contado su propia experiencia cuando en una etapa complicada, según ha contado, pensó en no seguir viviendo, "yo intenté, no sé, dormir, tenía mucho dolor", ha añadido. Rosa no dejaba de llorar al recordar la entrevista de su sobrina y al recordar sus propias vivencias, "nunca se preocupan, porque siempre te achacaban de loca y no se preguntan por qué", ha comentado.

Rosa Benito ha explicado que en la parte en la que más empatizó con la hija de Rocío Jurado es en la que habla del arrepentimiento de su intento de suicidio: "Te arrepientes porque es un acto de cobardía". "Reviví situaciones de mi propia vida", ha añadido la colaboradora. "A mí me conmovió Rocío, le sentí mucho dolor cuando la veía llorar", ha terminado Benito.

Tras finalizar la entrevista, la tertuliana ha aclarado que ella nunca ha sido una mujer maltratada y que cuando se había referido a que se sentía en su piel, se refería al tema del suicidio. "Nunca he sido una mujer maltratada. Amador y yo nos hemos querido muchísimo. Todo fue por deudas que aparecen, la crisis de mi matrimonio después de estar con el mismo hombre 36 años...", ha detallado la ex de Amador Mohedano.

La presentadora Sonsoles Ónega ha preguntado a su compañera si tras ver la entrevista de su sobrina y conocer su historia si cogería el teléfono para llamarla. Rosa Benito ha respondido que no, a pesar de que el testimonio de Rocío Carrasco no le haya conmovido. Muchos achacan a parte de la familia Jurado haberse posicionado más cerca de Antonio David Flores y no haber apoyado a la primogénita de la cantante.