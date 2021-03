Domingo a domingo, se va ampliando la historia de Rocío Carrasco con la emisión de nuevos episodios de su serie documental, lo cual hace que cada semana haya nueva información y nuevas reacciones, sobre todo de implicados y familiares. Este martes, ha sido Rosa Benito la que ha querido hablar tras oír lo que Rociíto dijo de su hija, Chayo Mohedano.

La exmujer de Amador Mohedano ha hablado sobre el tema en Ya es mediodía, y ha querido dirigirse a su sobrina después de que dijera que sus primas sabían que Antonio David le estaba siendo infiel con una tal Sonsoles, trabajadora del pub Brisa al que iban siempre.

Rosario Mohedano era camarera allí, pero Rosa ha sostenido que no sabía que la estaba engañando, del mismo modo que ha negado que Rocío Carrasco, tal y como ella dijo en el documental, viera en directo cómo su entonces marido se besaba con Sonsoles.

"Para decir tu historia no puedes mentir", ha echado en cara la tertuliana de Ya es mediodía. Y es que también ha negado que su ex, Amador Mohedano, se quedase con el dinero de la exclusiva por la boda o que filtrase a un fotógrafo el destino de la luna de miel.

Pero, regresando a la defensa férrea de su hija Chayo, Rosa Benito ha defendido que "jamás ha traicionado a nadie", al igual que "ninguno de sus primos", a pesar de lo que dijera Rociíto. "Para hacer un reality no puedes contar mentiras y cosas que no son... No solo estaba mi hija, sino que estaban mis hijos y allí no pasó eso... Mi hija Rosario ha demostrado que ha estado con ella hasta el último momento, de hecho fue la única que fue a la boda", ha añadido.

"Lo único que es verdad es que mi hija le da el teléfono [...] Cuando cuenta que se va sola a casa, eso no es verdad. En la puerta hay un coche de caballos, que es Curro, pobrecito que ya no está, y los llevaba a todos", ha desmentido. "Va todas las noches al Brisa, todas las noches. Si yo sé que mi marido tiene relación o le gusta [la camarera], lo último que hago es ir al Brisa".

"Es verdad que tuvo algo [con Sonsoles], sí que se descubrió... Pero esta niña fue a Dónde estás corazón a contar su historia con David y no la creyó nadie, ¿por qué ahora sí la creen?", se ha preguntado Rosa Benito.

Pero, en definitiva, la exconcursante de GH VIP ha querido volver a remarcar que su hija "Rosario no se lo merece", y tiene "la conciencia muy tranquila". "Después de esto hay una Navidad, hay un verano, van a bodas juntas... Habrá que preguntarle a ella y saber por qué le ha hecho esto a una persona que no se lo merece", ha concluido.