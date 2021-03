El tonteo de Rosa Benito y Amador Mohedano enciende el plató de 'Ya es mediodía' : "Estos dos vuelven"

Las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha provocado un terremoto social, político y televisivo. No solo ha puesto en aprietos a su exmarido, Antonio David Flores, quien ha sido despedido de Telecinco, como daba en primicia 20 minutos, sino que también ha removido recuerdos del pasado de toda su familia y allegados.

Como le ha sucedido a José Ortega Cano, que no ha recibido bien que pusiera en duda la felicidad de Rocío Jurado en su matrimonio con el torero. Pero también, sin quererlo ha logrado un acercamiento entre su tío, Amador Mohedano y su exmujer, Rosa Benito después de años separados.

Ha sido en el plató de Ya es mediodía este miércoles donde los espectadores han sido testigos del buen rollo entre la expareja. Todo ha comenzado por la insistencia de un reportero del programa en querer hablar con Amador, pero al parecer este no quería atenderles.

En ese momento Rosa, le ha pedido a su ex que diese la cara: "Amador sal un poquito, hazlo por mí". Esta petición ha hecho que Amador Mohedano finalmente descolgase el telefonillo para hablar con el programa en directo.

Ha sido entonces cuando la conversación entre el exmatrimonio ha llegado al coqueteo, lo que ha llamado la atención entre sus compañeros. “Estos dos vuelven”, se ha escuchado en plató.

"Rosa siempre consigue lo que quiere", ha dicho Amador. Un comentario que le ha gustado mucho a su ex, que además ha confesado sentirse celosa: "Me he enterado de que entró el otro día con Marta y eso me pone celosa".

Pero el hermano de Rocío Jurado ha dejado caer un comentario a modo de queja: "Rosa no quiere saber nada de mí". A lo que ella ha respondido con el rostro iluminado: "Es el padre de mis hijos y yo siempre le voy a tener cariño y él lo sabe".

Un tonteo que ha eclipsado totalmente la verdadera misión de que Amador cogiese el telefonillo, que era preguntarle por su sobrina. Isabel Rábago ha sido la encargada de ponerle los pies en el suelo al cuestionarle si había llamado a Rocío Carrasco, a lo que Mohedano ha respondido: "Son tantas las veces que he llamado a mi sobrina… Yo ahora no tengo que llamar, ya he llamado mucho".