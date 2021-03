Ortega Cano se posiciona tras la entrevista de Rocío Carrasco: "No puedo hablar mal de Antonio David"

La entrevista de Rocío Carrasco ha hecho tambalear los cimientos de la familia Mohedano. Durante décadas la familia de Rociíto parecía que se había posicionado junto a su exmarido Antonio David Flores, pero las últimas declaraciones de la hija de la más grande podrían hacer cambiar las cartas del juego.

Rocío Carrasco protagoniza una serie documental en la durante siete episodios irá desglosando los eventos más significativos de su vida de los último 25 años. Su relación con Antonio David Flores, la boda de su madre con Ortega Cano, la adopción de sus hermanos, el nacimiento de sus hijos y la muerte de sus padres serán algunos de los acontecimientos que se desglosaran en este documental.

El primer capítulo emitido en televisión ha sido demoledor, sobre todo para su exmarido, al que Rociíto acusa de haberla maltratado psicológicamente y físicamente durante años. Asimismo, la hija de Rocío Jurado arremetió contra Ortega Cano del que dice que el cariño que le tenía cambió con el tiempo. Además, Carrasco apuntó a que su madre cometió un error al casarse con el torero.

Días después de la emisión de la entrevista, Ortega Cano ha decidido dar su opinión sobre las declaraciones de la hija de la que fue su mujer. El diestro ha explicado que este domingo no pudo ver el documental, ya que tenía problemas de tensión y que prefería posponerlo. Tras ver la entrevista, Cano se ha pronunciado sobre las acusaciones que la protagonista ha vertido sobre su exmarido.

"Cada uno tiene su casa y no he tenido ocasión de ver a David en esas condiciones, yo la verdad que no puedo hablar mal de Antonio David", ha comentado el torero. Sobre Rocío Flores y David Flores y sus hijos con Rocío Jurado, Ortega Cano ha añadido: "Los niños son los que salen perdiendo". Respecto a las declaraciones sobre su matrimonio el diestro se ha mostrado muy molesto: "La desacertada estuvo ella con decirlo".

Ortega Cano ha recalcado que cuando él y la cantante se casaron estaban "muy enamorados, enamoradísimos". El diestro ha desmentido que él y la cantante se fuesen a separar y ha asegurado que "la gente habla mucho". No obstante, el colaborador Alessandro Lecquio ha desmontando la argumentación del torero recordando cuando "entró una noche en un programa acusando a Antonio David Flores de malos tratos".