Paz Vega se posiciona: cree a Rocío Carrasco y ataca a Antonio David llamándole "maltratador"

Parece imposible que, desde que Rocío Carrasco alzase la voz con su testimonio en el ya famoso documental sobre cómo han sido estas últimas décadas sin hablar públicamente de Antonio David Flores y su hija en común, Rocío Flores, alguien no tenga una opinión al respecto, desde la ministra Irene Montero hasta, ahora, Paz Vega.

La actriz sevillana de 45 años ha estallado contra el ex Guardia Civil (y ya también excolaborador de Telecinco) en una serie de stories en su Instagram, donde tiene cerca de 480.000 seguidores, de los que luego ha borrado gran parte por las posibles represalias de quien ella considera un "maltratador".

"Esta es la imagen de un maltratador. Sí. Un MALTRATADOR", ha escrito en mayúsculas la intérprete de Lucía y el sexo sobre Antonio David, quien por su parte ya dijo que estaba tranquilo y que hablaría "cuando llegue el momento", aunque muy probablemente no sea tanto como el que ha tardado su exesposa.

"Alguien que lleva viviendo 25 años de un cuento inventado por él, destrozando la vida de una mujer hasta el punto de casi conseguir su objetivo, matarla. Pero la fuerza de su víctima es mucho mayor porque se basa en el amor infinito que, como madre que da vida, siente por sus hijos...", ha argumentado Vega.

En su opinión, "de ahí ha sacado la fuerza necesaria para desenmascarar a su verdugo con el alma rota y el corazón en la mano". "Esas lágrimas de dolor profundo, infinito, de Rocío, no se pueden fingir. Solo espero que esto la libere un poco e ilumine su camino en el futuro", ha continuado.

Para la ganadora del Goya, "este sujeto llamado Antonio David Flores es un MALTRATADOR [sic] de libro aunque la justicia llegue tarde y siga sin estar preparada para afrontar casos como este de violencia de género. Seguimos desprotegidas ante la ley y ante el juicio moral y la duda razonable al que nos vemos enfrentadas por parte de una sociedad patriarcal y machista cuando decidimos dar la cara y denunciar. Tantas mujeres reflejadas en el espejo de Rocío, tantas víctimas que son revictimizadas...", ha incidido.

Asimismo, Paz Vega, que ilustraba la publicación temporal con una imagen de Antonio David, ha explicado que "si la foto es de él es porque las heridas de ella y toda su amargura ya se están mostrando hasta la saciedad". "Basta de poner el foco en la víctima. Basta de hablar de mujeres violadas; hablemos de violadores. Basta de hablar de mujeres maltratadas; hablemos de maltratadores. Basta de hablar de mujeres asesinadas; hablemos de asesinos", ha añadido.

"Cuando cambiemos este discurso que evita nombrar la causa y el origen de esta lacra empezará a cambiar nuestra manera de afrontar la violencia de género. Fuerza Rocío, de aquí para arriba", ha terminado su alegato la actriz, que han recogido desde la revista Semana antes de que inmediatamente después lo borrase.

Paz Vega muestra su apoyo a Rocío Carrasco. Instagram Paz Vega

Sin embargo, más tarde Paz Vega ha subido otras dos stories que siguen en esa línea aunque de una forma menos beligerante. En el primero aparece el hashtag #YoSíTeCreoRocío, la etiqueta con la que en las redes sociales se está apoyando a la hija de Rocío Jurado, y un mensaje nuevamente en la segunda story, si bien más sosegado.

"Siento una profunda tristeza cuando oigo el testimonio de Rocío Carrasco. Esa tristeza y empatía me ha llevado a escribir y a mostrar un pensamiento sin filtro. Lo siento. No soy quien para juzgar a nadie. Aunque las tripas se me revuelvan y la garganta se me cierre, porque lo que hemos visto y oído es la imagen de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado. Y yo la creo", ha dicho.

Finalmente, ha sentenciado: "Esas lágrimas de dolor infinito no se pueden fingir. Rocío es el espejo de tantas mujeres que sufren maltrato. Y ojalá su testimonio sirva para que otras mujeres tomen las riendas de su existencia. La ley a veces tiene sus propias reglas y no se ajusta a la realidad, a la verdad. Pero debemos confiar en ella".