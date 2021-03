La trágica vida de Rocío Carrasco que ha removido a España

La reaparición de Rocío Carrasco tras 20 años de silencio televisivo ha sacudido a la opinión pública. Los dos primeros episodios del documental con el que Telecinco desmonta años de mentiras y abusos ha hecho virar la corriente de opinión que, hasta la fecha, mantenía a Antonio David Flores en la posición de perjudicado en una guerra mediática que ha dejado demasiadas víctimas.

Las consecuencias no se han hecho esperar. 20minutos fue el primer medio en confirmar que el ex guardia civil ha sido despedido fulminantemente de la cadena de Paolo Vasile tras el desgarrador testimonio de su exmujer. No volverá a trabajar en Telecinco después de que políticos de todos los partidos reconocieran en Rocío, en tratamiento psiquiátrico desde el año 2011, a una mujer maltratada y humillada.

Y a pesar de que la causa se sobreseyó en los juzgados, la dureza y franqueza de sus palabras junto con los informes médicos ya han despertado el interés de algunos abogados que quieren luchar para que se la reconozca como tal.

Los dos primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva no son más que el aperitivo de lo que se avecina. Fuentes cercanas a la producción confirman a este diario que será en las próximas semanas cuando se profundice en la verdadera relación que mantuvo con su hija.

Se centrarán en explicar, con documentación, las vejaciones que Rocío Carrasco soportó e, incluso, se mostrarán los fallos judiciales que la reconocen como una víctima de su propia hija que, según los informes a los que ha tenido acceso este periódico, estaba "mediatizada por su padre" hasta el punto de "mentir sobre su madre para agradar al entorno paterno".

A pesar de la crudeza de lo sucedido, Rocío quiso un acercamiento con su hija. Lo intentó en reiteradas ocasiones siguiendo los consejos de los magistrados que propusieron –citando documentación oficial– un acuerdo de mediación al que Antonio David se negó frontalmente.

Rocío se hizo cargo de los gastos del seguro privado para que su hija acudiera a la consulta de un psicólogo

Aun así, durante los siguientes años, el ex guardia civil sostendría públicamente que fue su ex y no él quien renunció a la posibilidad de una reconciliación. 20minutos ha podido saber, además, que Rocío no solo intentó resolver el desencuentro con su hija, sino que se hizo cargo de los gastos del seguro privado para que acudiera a la consulta de un psicólogo que la ayudara a colocar sus emociones.

Sin embargo, nada de esto había sido contado con tanto esfuerzo. Informaciones que ahora desmontan el castillo de naipes en el que vivía a todo tren Antonio David, pero que pudieron acabar con la vida de la protagonista. Ella misma confesó que el 5 de agosto de 2019 optó por una ingesta masiva de pastillas para terminar con años de acoso televisivo y juicio social. La presencia de su hija como defensora de Antonio David en la versión VIP de Gran Hermano fue el motivo definitivo para que quisiera quitarse "de en medio".

La historia de Rocío Carrasco empieza a reescribirse por ella misma. Y habrá sorpresas, como las que atañen a José Ortega Cano o a sus hermanos adoptivos. Sobre el torero ya se ha hecho público que consideró un error que se casara con su madre, Rocío Jurado. Pero hay más: la hija de ‘la mas grande’ explicará cómo era su convivencia con él y qué ocurrió, tras la muerte de la chipionera, para que la relación se rompiera.

Rosa Benito sufrió viendo a su sobrina desmoronada y hablando de asuntos tan serios como su intento de suicidio

También habrá tiempo para desmigar el conflicto que tiene con parte de su familia, como con su tío Amador Mohedano, con el que siempre había mantenido una entente más que cordial; se remonta a los años en los que él ejerció, tal vez con irresponsabilidad, como cabeza visible del controvertido museo homenaje a la Jurado.

Asimismo, habrá que escuchar las réplicas. De momento, Rocío Flores ha querido dejar constancia en sus redes sociales de que durante la emisión del primer programa intentó intervenir telefónicamente, pero que su participación no se consideró oportuna por parte de los responsables del formato. Rosa Benito, tía política de Carrasco, se emocionaba desde Ya es mediodía reconociendo que sufrió viendo a su sobrina totalmente desmoronada y hablando de asuntos tan serios como su intento de suicidio. Todos dejan la puerta abierta a una próxima estación. Habrá que verlo.