Telecinco prescinde de Antonio David Flores en sus programas después de las confesiones de Rocío Carrasco

La cadena Telecinco ha decidido prescindir de Antonio David Flores como colaborador después de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, según ha sabido 20minutos.es.

"No está prevista su participación en programas", aseguran fuentes oficiales de la cadena a 20minutos.es.

La decisión está relacionada con la emisión del programa especial en el que Rocío Carrasco rompía su silencio de años sobre su conflicto con su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores, sobre el que lanzó acusaciones de maltrato físico y psicológico.

Durante el especial Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de Rocío Jurado aseguraba que cuando ella se encontraba en rehabilitación tras su accidente de tráfico "hubo alguna agresión verbal", tales como "'inútil', 'no sirves para nada', 'estás gorda', 'eres tonta'...", decía Carrasco.

"Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo pero no sé de dónde viene el por qué de eso", aseguraba en su entrevista Rocío Carrasco, que añadía: "No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores".

Las confesiones de lo que supuestamente pasó en su matrimonio con Antonio David Flores contaban con una gran expectación, lo que hizo que Rocío, contar la verdad para seguir viva lograse para Telecinco ser el tercer espacio con mayor cuota de todo el año 2021, con un 33,2% de cuota de pantalla y 3.787.000 espectadores.

La emisión de este especial presentado por Jorge Javier Vázquez revolucionó la esfera pública, con decenas de miles de usuarios opinando al respecto en redes sociales (se publicaron 250.500 tuits sobre el asunto solo durante lo que duró la emisión, con 52.500 autores únicos), incluidos políticos y personalidades relevantes.