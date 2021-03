Después del estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva el pasado domingo, se han generado diversos debates sobre violencia de género, en general, y sobre la relación de Rocío Carrasco y Antonio David, en particular. Incluso el abogado del exconcursante de GH VIP 7 ha hablado para defender a su cliente, pero este martes también se ha pronunciado el letrado de Rociíto.

"La Justicia, dos veces, decide que no hay indicios de criminalidad", ha declarado este martes por la mañana el abogado de Antonio David en El programa de Ana Rosa, criticando lo que se dice en el documental porque "no hace ningún bien a la Justicia ni lo que rodea a la Justicia".

"La Justicia no es cuestión de apoyos institucionales políticos, nadie puede dirigir la Justicia y los pronunciamientos son muy graves, son sobre un reportaje que no contiene lo que han podido ver los jueces, se esconde información", ha destacado. "Se hizo referencia a un informe del 5 y 6 de agosto de forma sesgada, si se saca íntegramente ese informe se puede atisbar quién es el responsable".

El abogado de Antonio David: "Vamos a realizar las acciones oportunas por la aportación de las pruebas incompletas en el documental" #AR23M https://t.co/I3tb6jBF3a — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 23, 2021

Por la tarde, Javier Vasallo, abogado de Rocío Carrasco, ha entrado en Sálvame y ha aclarado estas declaraciones. Además, ha destacado que ha querido entrar al programa "por humanidad".

"Debemos ser todos muy cautelosos y respetuosos", ha destacado primero. "Hay que garantizar la presunción de inocencia, yo soy el primero. Pero también, en este caso, los derechos que puedan amparar a Rocío Carrasco".

El abogado ha asegurado que "no tenía ni idea del documental ni de las circunstancias", aunque sí de los hechos que narra. "No se puede hacer un juicio social, no se puede tachar a Antonio David Flores fuera de la Justicia", ha sostenido, pero sí que ha destacado que el caso, que duró tres años, tiene "prácticamente cinco tomos de instrucción, algo que podría ser inusual en un delito de violencia de género".

"Las agresiones son continuadas en el tiempo derivadas por una persona y se propagan a través de medios de comunicación, que causan además la continuidad en el daño psicológico", ha defendido. "No es cierto lo que el compañero quiere establecer. Cualquier penalista sabría que no es cierto lo que dice, porque después de tres años, una jueza de violencia de género examina y determina que existen todas estas pruebas para trasladar este procedimiento [...] Sí existe causalidad".

"Recordemos que en esta causa no existe un informe pericial de la defensa que contradiga a nuestro informe", ha asegurado. Además, el abogado de Antonio David aseguró que se emitió un informe con tachones, algo que Javier Vasallo ha considerado que se ha hecho así en el documental por "la protección de datos", algo que ha confirmado Carlota Corredera.

La presentadora ha comentado que "una jueza sí ve indicios de criminalidad", por lo que le ha preguntado si el abogado del extertuliano había mentido. "Yo no voy a entrar en consideraciones, pero se ha sacado a colación partes de informes médicos que son sesgados [...] La actuación del denunciado agravó la patología que es objeto de denuncia", ha respondido él.

"El foro en el que nos tenemos que defender es en los juzgados. Pero todo esto va a valer no solo para Rocío, sino para otras mujeres que han sufrido los mismos delitos", ha concluido el abogado.