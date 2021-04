Rosa Benito ha vuelto a contestar sobre el asunto de Rocío Carrasco, y lo ha hecho este jueves a través de Twitter con una sencilla y tajante palabra: "¡Mentira!".

La cuñada de Rocío Jurado se pronunció en las redes sociales mientras en su programa, Ya es mediodía, trataban el tema de la enfermedad y la muerte de la artista, momento en el que ella quiso tuitear para mostrar su disconformidad.

Pero este viernes, Rosa Benito ha hablado en el programa de Sonsoles Ónega y ha explicado que la versión de Rocío Carrasco no era verdad, pues en el último episodio de su documental comentó que estuvo todo el rato al lado de su madre en el hospital y, por culpa de su familia, siempre tuvo que pasar las noches con ella, cuando estaba dormida.

"Rocío Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre, ni una. Llegamos y había tres turnos: mi cuñada Gloria, Rocío y yo. Yo, por cosas que he vivido en mi vida, de mi hijo, las noches sé lo duras que son, y a mí me gustan. Yo soy la que hago todas las noches", ha asegurado la exmujer de Amador Mohedano. "¡Es que ni una hizo ella! Eso lo he vivido yo. ¡Y ya está bien de mentiras! Eso no me lo puede quitar nadie".

"Yo no soy más que nadie, ahí éramos todos una familia que estábamos con una persona a la que adoramos", ha continuado. "Rocío Carrasco se quedaba en los apartamentos que teníamos y se iba por ahí con Fidel. No se quedó ni una sola noche, me las tragué yo porque quise".

"Yo pruebas no tengo, porque lo que no iba a pensar era en hacer una foto cuando entraba. ¿Qué pruebas voy a sacar yo? Yo no tengo pruebas, tengo el corazón, que es bastante", ha defendido. "No me busquéis que me vais a encontrar".

Su reacción a las palabras de Rocío Flores

Ya es mediodía también ha mostrado las palabras que ha dicho Rocío Flores el viernes por la mañana en El programa de Ana Rosa cuando ha estallado y se ha dirigido directamente a su madre: "Tus hijos no te los ha arrancado nadie, habla con nosotros".

"¿Y ahora qué? Es una niña que está rogando hablar con su madre. ¿Qué hay ahora que tacharle a esta criatura de 25 años? Hace 9 años que no está con su madre, no es la primera vez que la llama", ha defendido Rosa Benito. "¿Qué es lo que va a contestar ahora cuando se siente el miércoles? ¿Por qué tiene que hacer que todos somos lo peor? Yo siempre he estado con ella, su tía Gloria, su tío Amador...", ha añadido con lágrimas en los ojos.

"¿Tiene que hacer un documental para decir que todos somos malos?. Decir de su hija, cuando le pregunta por la casa de Miami, que le ha germinado la semilla del mal. ¿A una niña de 9 años, por favor?", ha criticado. "¡Ole por Rocío Flores!".