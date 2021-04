Rocío Flores se ha pronunciado al fin sobre el documental protagonizado por su madre, Rocío Carrasco. La nueva colaboradora de El programa de Ana Rosa ha aclarado que está cansada de las especulaciones que se están haciendo sobre su estado de ánimo y ha querido dejar muy claro su punto de vista. La exsuperviviente ha salido en defensa de su padre y le ha enviado un mensaje a su progenitora.

"Hay muchas cosas que no son así y cuando digo que no son así es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en casa de mi padre. En mi casa jamás en la vida se me ha creado odio hacia mi madre, jamás en la vida, nunca", ha empezado diciendo Rocío Flores.

"Me siento mal, me siento destrozada. Creo que esto es muy injusto. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra persona más que se llama David Flores", ha comentado la colaboradora que se ha emocionado cuando ha mencionado a su hermano. La hija de Antonio David ha explicado que tiene 25 años y que no tiene edad para que alguien la manipule.

"A la persona que se describe en ese documental no es mi padre, mi padre no es así", ha sentenciado Rocio Flores. Seguidamente, la colaboradora se ha dirigido directamente a su madre, mirando a cámara, para decirle que ha intentado ponerse en contacto con ella en más de una ocasión sin éxito y que, por ello, ahora lo intenta de manera pública.

"Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces. Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. Déjanos a un lado de todo esto, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas", ha comentado la nieta de Rocío Jurado.

La tertuliana ha explicado que emocionalmente está agotada y que la situación en su casa es insostenible para ella y para su hermano. "No quiero más daño, más dolor. ¡Basta, no puedo más!", ha sentenciado la joven. El testimonio de Rocío Flores ha dejado boquiabiertos a sus compañeros que han calificado este momento como historia de la televisión.