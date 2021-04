Rocío Carrasco demanda a su tío, Amador Mohedano: "Por desgracia es familia mía"

Durante la emisión del séptimo episodio de Rocío: contar la verdad para seguir viva, el programa especial de Telecinco emitió unas imágenes inéditas del mismo en las que Rocío Carrasco habla de su tío, Amador Mohedano.

Lo hace después de ver una entrevista que el hermano de Rocío Jurado dio no hace mucho en Sábado Deluxe en la que hablaba, y no en muy buenos términos, de Fidel Albiac, marido de la hija de 'la más grande'.

En ella, dejaba caer que, durante el ingreso de Rocío Jurado en Houston, con quien estaba más cómoda y relajada era en compañía de su hermana Gloria y Rosa Benito, no de, por ejemplo, Fidel.

Incluso escenificó un supuesto gesto de la artista hacia su yerno en el que expresaba alivio cuando este desaparecía. "Parece ser que para él (Fidel), el interés máximo era saber qué iba a pasar una vez que ella muriera", dijo en aquella entrevista Amador

"Es una entrevista guionizada desde un principio y del otro, que por desgracia es familia mía, de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él"

Antonio David Flores, presente en el plató aquella noche, hizo alusión a eso y le preguntó si el principal interés del marido de Rocío Carrasco era saber cuál era el patrimonio y por qué no le había plantado cara: "Creo que la vida le está dando, porque arriba no te permiten nada…", respondió el exmánager.

Unas palabras que no sentaron nada bien a Carrasco, cuya reacción fue la de decir que esa noche "estaba todo guionizado". "Es una entrevista guionizada desde un principio y del otro, que por desgracia es familia mía, de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él, primero quiero hacerlo por la vía judicial y, luego, ya lo haré públicamente. Ya lo haré", anunció la hija de la artista fallecida en 2006.