Rosa Benito echa por tierra el testimonio de Rocío Carrasco y estalla ante las críticas

Desde que Telecinco comenzó a emitir la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rosa Benito ha opinado sobre aquellos pasajes de los que ha sido partícipe y que Rocío Carrasco cuenta en la docuserie.

La exmujer de Amador Mohedano ha desmentido en el programa Ya es mediodía, en el que colabora, la versión que Rocío Carrasco dio sobre la forma en la que se enteró de la muerte de su padre, Pedro Carrasco.

Según ha comenzado explicando Rosa Benito, "el día que muere Pedro, casualmente yo hablé con él un día o dos días antes".

"Rocío Jurado se va a Barcelona porque Ortega iba a recoger un premio, eso se puede ver en hemeroteca. Yo voy a arreglarla, y cuando llego a mi casa me llama Juan de la Rosa y me dice: 'Comadre, que me están diciendo que ha muerto Pedro (Carrasco)'. Yo llamo a casa de Raquel Mosquera y me lo coge su hermano Miguel, ahí escuché los gritos de Raquel. Ella estaba destrozada, porque fue una muerte repentina", ha indicado la colaboradora.

En este punto, ha asegurado que su cuñada Rocío Jurado llamó desde el aeropuerto a su hija para decirle que su padre había muerto. "Rocío estaba en El Corte Inglés con la madre de Fidel. Es normal que yo, si me entero de que Pedro Carrasco ha muerto, llame a mi hija para decirle: 'Rocío, tu padre ha muerto'. Eso es lo que yo sé", ha comentado Rosa Benito, una versión que no coincide con lo que ha contado Rocío Carrasco en el documental, ya que esta ha dicho que se enteró por su pareja, Fidel Albiac.

Ante la réplica de la presentadora, Sonsoles Ónega, Rosa Benito no se ha callado: "¿Pero tú no crees que es más coherente que Rocío madre llame a su propia hija cuando ella se entera en el aeropuerto?", ha contestado.

Por otro lado, la colaboradora ha lanzado una advertencia ante las críticas que ha recibido. "Relajaditos, porque la que ha vivido ahí también he sido yo. El otro día vi en Cuatro al día a una señora dando a entender que yo solamente estaba con Rocío (Jurado) cuando iba a trabajar. ¡No, señora! Si la semana tiene siete días, cuatro estaba con ella", ha estallado mirando a cámara.

"Le recuerdo, señora, que antes de hablar tiene que saber que yo tenía una casa y unos hijos. Juan de la Rosa era secretario de la Jurado, que tenía un sueldo todos los meses. Así que vamos a informarnos antes de tirar la bala. ¡Estoy hasta aquí de la gente que critica sin saber, por habladurías de otra gente! Y no lo voy a permitir, ¡por ahí no!", ha zanjado Rosa Benito.