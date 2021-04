Pablo Iglesias pone de ejemplo a Cristina Pedroche para justificar la subida de impuestos: "Dijo algo muy sensato"

El debate sobre los impuestos es uno de los temas que más interesan a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo. En el debate electoral de este miércoles, Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo mantenías posiciones diferentes sobre la necesidad de incrementar los tributos en este momento económico tan delicado causado por la pandemia del coronavirus.

Mientras Iglesias defendía la recuperación del impuesto de Patrimonio- bonificado al 100% en Madrid- y de Sucesiones -tiene una exención del 99%- para las personas que tengan (exenta la vivienda habitual) o hereden más de un millón de euros, Gabilondo opinaba que "hasta que España no se recupere económicamente y en el empleo no hay que tocar los impuestos".

En un momento dado, el líder de Podemos recordó unas palabras de Cristina Pedroche en las que afirmaba que a ella, que tiene un buen salario por su trabajo en la televisión, no le importaba pagar más para poder ofrecer a los ciudadanos mejores servicios públicos. "Soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote?", se preguntó Pedroche, asegurando que quería que el dinero que ganaba fuera "para que haya cosas públicas de verdad, no para que nos roben": "No quiero PP. No me gusta que nos roben y les sigamos votando".

"No sé a quién vota Cristina Pedroche, pero dijo algo muy sensato", afirmó Iglesias, que destacó cómo a la presentadora no le importaba pagar más impuestos para que hubiera una buena sanidad y educación".

Ante estas palabras, Gabilondo mantuvo su posición sobre la subida de impuestos: "En este momento, no".