"Esto es una masacre": indignación por el hallazgo de 9 delfines muertos con las aletas amputadas y barrigas rajadas

Este miércoles el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM) ha denunciado que un delfín listado había sido encontrado muerto y con signos de violencia en la playa de Fuente Caballos en Ceuta. No es el primero. El pasado martes el CECAM alertó de la masacre que dejó ocho delfines y una cría de calderón muertos, algunos con aletas amputadas y orificios en su cuerpo.

"Es una masacre en el litoral de Ceuta", cuenta a 20minutos Eusebio Álvarez, secretario del CECAM. Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) recuperaron al cetáceo del mar y lo depositaron en la orilla a la espera de que Athisa, la empresa concesionaria de la gestión de animales muertos, lo recogiera para su posterior procesamiento.

"Los delfines aparecieron mutilados, con las colas cortadas, enganchados por el ojo y con las barrigas rajadas. Es un crimen", señala Álvarez. El año pasado ocurrió algo parecido en las costas de Ceuta, pero la situación se ido agravando: "Esta magnitud en 24 horas nunca la hemos visto", señala Juan Carlos Rivas, presidente del CECAM. Lo más probable es que en esta ocasión se encontrasen con una manada entera, ya que había delfines de todos los tamaños, machos, hembras, crías...

Redes de deriva de barcos marroquíes

Desde el CECAM culpan a los barcos marroquíes que faenan con redes de deriva en las costa ceutíes "calan las redes, se tiran toda la noche pescando y si enganchan algo, para que no se enreden, les cortan la cola, los matan y los echan al mar", señala Rivas.

Esta práctica invasiva fue prohibida por Naciones Unidas en 1992, aunque Marruecos siguió utilizándolas. En 2011 el reino marroquí las prohibió a cambio de ayudas de la Unión Europea, sin embargo, parece ser que las redes de deriva se siguen utilizando de forma indiscriminada, "son kilómetros de redes de deriva, las sueltan y van navegando y matando todo lo que pillan: tortugas, ballenas, delfines...", indica Rivas.

Dos delfines mutilados, uno de ellos con el vientre rajado CECAM

El CECAM se puso en contacto con las autoridades competentes desde la aparición del primer delfín mutilado, "parece ser que están atados de pies y manos. No pueden hacer nada", señala Rivas. "Si no protegemos a nuestro medio ambiente no sé a dónde vamos allegar", concluye Rivas.

La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha pedido al Gobierno este jueves una solución para evitar la utilización de redes de deriva por parte de pesqueros marroquíes. Merelo ha señalado que las necropsias muestran que las muertes "se deben al ahogamiento y a las heridas provocadas por redes de deriva, a los bicheros que les clavan, y a los cuchillos con los que mutilan sus aletas los pescadores para desenredarlos de sus redes" y ha criticado la pasividad del Gobierno.

“¿Cómo se controlan y combaten este tipo de acciones en la Agenda 2030, dentro del objetivo de desarrollo sostenible de vida submarina?”, ha cuestionado.