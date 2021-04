El bulo de los perros que dan en adopción porque los "van a sacrificar" o porque “no se pueden mantener”

Cachorros de pastor alemán, labradores, dálmatas...seguramente te has encontrado por redes sociales algún mensaje en el que piden que se adopten perros porque los van a sacrificar o porque nos los pueden mantener. Son unos de los bulos más recurrentes que nos envíais al chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 22 93 19) y que vuelven a viralizarse cada cierto tiempo. Aunque seguramente hay personas que buscan acogida para animales, otros, como decimos, no son más que bulos que vuelven una y otra vez en los que se proporciona un número de teléfono para que puedas ponerte en contacto con la persona que los está dando en adopción, una característica que hace que el mensaje parezca real.

No, no se están dando en adopción 7 cachorros de raza labrador “de color negro porque no se pueden mantener”

Este mensaje circula desde, al menos, 2018 y afirma que “van a sacrificar una camada de cachorros de raza labrador color negro porque no se pueden mantener. Son 7. Si estáis interesados preguntad por Manuel en el siguiente teléfono 663472968. Si no podéis adoptar, al menos pásalo. Son totalmente gratuitos”.

Se trata de un bulo, como ha confirmado la Policía Nacional. La misma fotografía se ha utilizado para vender cachorros en Brasil y en Perú.

Tampoco se están regalando los cachorros de labrador que aparecen en la imagen

Esta imagen se ha difundido en España y Brasil afirmando por un lado, que la madre de los cachorros murió y por otro, que les abandonó. Además, en algunos de los mensajes que se difunden se afirma que los cachorros tienen 20 días de vida. Sin embargo, esta misma imagen y este mensaje lleva circulando al menos desde 2017, cuando el diario brasileño Diarinho ya alertó de la difusión de este falso anuncio.

Además, en los mensajes que se difunden aparece un teléfono móvil que comienza por 616 que ni existía en 2018, cuando ya se difundía en España este mensaje, ni tampoco en años posteriores, cuando volvió a circular. En otra versión del mensaje que se difunde en España se comparte un número de teléfono que comienza por 954, pero no es un número de teléfono español, ya que tiene 10 dígitos y los números españoles tienen 9.

No se están dando gratis en adopción 5 cachorros de pastor alemán que se van a sacrificar

También se ha viralizado un mensaje en el que se anuncia que se va a sacrificar una camada de 5 cachorros de la raza pastor alemán porque "no se pueden mantener" y que se están dando en adopción de forma gratuita. "Si estáis interesados preguntad por David en el siguiente teléfono 673 84 64 63", indica el texto. Sin embargo, es un bulo.

Este contenido circula, al menos, desde 2016 con el mismo mensaje. En Twitter, encontramos publicaciones de ese año con la misma foto, el mismo nombre y el mismo teléfono de contacto.

Hemos intentando contactar con "David", pero el número que da el anuncio no existe. Además, en este no se especifica ni dónde ni cuándo se va a llevar a cabo el supuesto sacrificio de la camada. Y la foto del cachorro que utiliza el contenido lleva circulando por internet, al menos, desde 2010.

Tampoco se van a "sacrificar 6 cachorritos de dálmata en una perrera por cierre"

Se ha difundido también en redes sociales una foto de un cachorro de dálmata que, supuestamente va a ser sacrificado junto a otros 5 perros de esa misma raza debido al cierre de una perrera. El texto que la acompaña pide llamar a un número de teléfono y preguntar por una tal Helena para conseguir uno de forma gratuita. Pero también es un bulo.

A través de una búsqueda inversa de imagen hemos visto que se trata de una desinformación que lleva circulando años y de la que ya alertó en 2015 por la Cadena Ser y en 2017 el Diario Sur. También se movió en 2016 a través de una publicación de Facebook que se compartió 1,7 millones de veces, y en 2018, como hemos comprobado con una búsqueda avanzada de Twitter. Además, recientemente también se está compartiendo en forma de Instagram Story.

Si ves que circulan en redes sociales o te ha llegado alguno de estos mensajes, no dudes en enviárnoslo a nuestro chatbot (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.