Muchos españoles siguen atrapados en Marruecos casi 20 días después: "La gente piensa que ya hemos vuelto, pero no es así"

"Por favor, haced algo por los españoles atrapados en Marruecos, que todavía somos muchos. ¡Ayudadnos a volver a casa!". "Mis hijos están atrapados en Marruecos desde el día 19 de marzo y tenían que estar el día 7 de abril en el instituto". "Estamos retenidos. El niño sin colegio y yo me estoy quedando sin medicación. ¡Hagan algo ya para sacarnos de aquí!"... Estos son algunos mensajes y peticiones desesperadas al Gobierno español de ciudadanos que todavía siguen atrapados en Marruecos después de la cancelación de vuelos el pasado 31 de marzo.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, cifró en unos 3.000 los españoles atrapados en Marruecos por la anulación de vuelos entre el país norteafricano y España, medida que entró en vigor el pasado 31 de marzo a las 00:00 y que estará vigente “hasta nueva orden”. Sin embargo, más tarde se informó de que más de 4.000 ciudadanos lograron regresar a España, incluso, costeando los gastos provocados por su repatriación. Pero tampoco es la cifra definitiva: Exteriores admitió a Público que regresaron 5.000 personas a España y que lo hicieron en cinco ferris y cuatro vuelos de Iberia.

Pero no han podido regresar todos. A día de hoy, quedan muchos españoles y residentes atrapados en Marruecos desde hace casi 20 días. Algunos de ellos cuentan a 20minutos su situación tan "desesperante" y la incertidumbre que viven por la "falta de información y soluciones" por parte de consulados y de la Embajada. "Mi nombre es Alberto Ruiz y llevo encerrado en Marruecos desde el 2 de abril, que fue cuando originalmente tenía el vuelo", cuenta el jiennense.

"La gente piensa que ya hemos vuelto, pero no es así. Seguimos aquí y somos muchos"

Vuelos cancelados, falta de información y de soluciones...

A él, le cambiaron el vuelo varias veces: el 2, el 4 y después el 11 de abril. La última cancelación ya ni le daban una fecha alternativa. "Me dijeron que se cancela definitivamente y que no hay fecha. La fecha más próxima es el 22 de mayo, pero que tampoco me lo pueden asegurar", lamenta. "Yo soy autónomo, es de sobra conocida la situación de los autónomos, y se agrava más si sigo atrapado aquí", prosigue.

"Por favor, avisen con tiempo suficiente porque queremos y necesitamos regresar a nuestros lugares de origen y residencia"

Alberto no entiende qué está pasando ni él ni mucha gente en su situación. "La gente piensa que ya hemos vuelto, pero no es así. Seguimos aquí y somos muchos. La gente empieza a estar desesperada, unos en unas condiciones más complicadas, otros un poco más favorables. Pero, en definitiva, muchos españoles no conseguimos salir", denuncia.

A estas quejas se suma Jamal, que es uno de entre decenas de personas que dejan comentarios a diario en Facebook y en Twitter de la Embajada de España en Marruecos y a responsables políticos como la ministra de Exteriores. "Llevo más de 50 llamadas a Iberia y sin resultado. Con el desgaste mental y económico que supone esto", cuenta. Y se queja de que el anuncio de la salida de aviones o ferris se hace "con muy poca antelación y es imposible organizarse, hacerse la PCR".

"Por favor, avisen con tiempo suficiente porque queremos y necesitamos regresar a nuestros lugares de origen y residencia. Ahora más que nunca se debe ver el trabajo de los consulados, que nos asisten cuando nos encontramos fuera de nuestro país y surjan problemas de esta índole", pide Jamal. Él dice que no vale solo "con remitir a las páginas web de las compañías y anunciar con un día de antelación algo que de antemano se conoce". "Las compañías remiten a los consulados y los consulados a las compañías. Esto es la pescadilla que se muerde la cola", clama el joven de 25 años, que tiene un trabajo fijo en Madrid y teme por su empleo.

Otro caso es el de Mariam, una mujer de 47 año que vive en Málaga y trabaja como jefa de cocina. "Me fui a Marruecos por un tema de herencia. Cuando lo arreglé, tenía un billete abierto y pensé en volver después de terminar, pero me quedé atrapada", cuenta esta mujer, que actualmente está en ERTE, pero a finales de mes se reincorpora. "Estoy muy preocupada. Quiero volver a mi país, he dejado allí a mi marido. Además, me preocupa muchísimo no volver a trabajar", prosigue.

Ella se presentó dos veces a la Embajada de España -situada en Casablanca, que está a unos 385.4 km de donde estaba ella (Meknes)- y en la puerta, la de seguridad le dijo que tenía que rellenar un formulario con todos sus datos y mandarlo. "No me han contestado. He llamado como 100 veces, pero nadie me coge el teléfono en la Embajada. Estuve buscando vuelos todos los días. Llamé a Iberia para ver si salía algún avión. En Facebook de la Embajada no anuncian los vuelos, solo barcos. Pero tampoco contestan porque hay como intermediarios y hay que ir hasta Tánger". Una verdadera odisea que viven todas estas personas atrapadas con temores a perder trabajo, clases...

Discriminación a los residentes

Omaima no cuenta su situación, sino la de su marido. Él tiene el visado de reagrupación familiar y tenía el vuelo el día 4 de abril, pero cancelaron los vuelos y lo único que pudo hacer es apuntarse a "todos los formularios de la Embajada". Ella también denuncia que nadie contesta ni a las llamadas ni a los 'emails'. Ante la incertidumbre, se presentó en el consulado para informarles de que su visado caduca el 4 de mayo. "No le han dado ninguna solución", añade.

"Nosotros, por la culpa de la Covid, llevamos un año y 6 meses con los trámites del visado. Y ahora que tiene su visado, nos cierran las fronteras sin ninguna ayuda posible". Omaima, además, denuncia que en los vuelos y en los ferris van primero "los que son españoles con pasaporte rojo". "Mientras que los que tienen el pasaporte verde marroquí no les dan ninguna solución" y menos aún a los de reagrupación familiar. De hecho, si su marido no consigue entrar a España antes del 4 de mayo, tendrá que volver a iniciar los trámites y eso supone gasto de dinero y una larga espera.

Por su parte, el presidente de la Asociación de los amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alami, explica que desde INTRAN han llevado al Parlamento las quejas de estos ciudadanos que se quedaron atrapados. Alami pide a todas las fuerzas políticas que se pongan a trabajar para buscar una solución a estas personas. "Da igual si son españoles o no", señala, y asegura que lo que más "les molesta es esta discriminación". "Se aprovechan porque la mayoría son residentes", añade.

Pide la "dimisión inmediata" de González Laya

Desde esta asociación cuentan que hay gente viviendo situaciones "terribles" y no entienden cómo no se habla de ellos en los medios de comunicación ni se esté exigiendo la dimisión de los responsables políticos. "Una madre que se ha quedado atrapada con dos hijos, uno con un 93% de discapacidad, tuvo que viajar en taxi desde Oujda hasta Nador para ir al consulado (unas tres horas de viaje) y no le dejaron entrar. ¿Cómo es posible?", se pregunta Alami, y tacha de inhumano tratar así a esta mujer y a sus hijos. Y es que los casos, según él, son dramáticos: "Hay un chaval con diálisis atrapado en Tánger".

"Están allí desesperados. Cuando hablan con las autoridades, les dicen que se busquen la vida. Que hablen con Balearia y Trasmediterránea. Ellos (Gobierno español) dan por finalizada la repatriación", dice, sin embargo, queda mucha gente atrapada. "Estamos hablando de gente que están muy grave, esto es inadmisible".

"Acabamos de mandar un email a la ministra de Exteriores (Arancha González Laya)", explica Alami, pero dice que la ministra no contesta. Tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Él cree que se ha gestionado muy mal la situación y pide "la dimisión inmediata de la ministra". "El embajador ya no sé ni qué hace allí. Es un incompetente total. Estamos hablando de que no están haciendo su trabajo", zanja.