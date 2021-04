"Puede que a la vuelta ya no tenga trabajo": miles de españoles atrapados en Marruecos tras cancelarse los vuelos

"Desinformación total", el grito de desesperación de los españoles atrapados en Marruecos tras la cancelación de los vuelos. Al menos 3.000 personas se quedaron retenidas en el país norteafricano después de que haya anunciado el pasado lunes la suspensión de los vuelos de pasajeros hacia y desde España, en el marco de las duras restricciones adoptadas para frenar la pandemia de la Covid.

Marruecos cerró las fronteras terrestres y marítimas con España el 13 de marzo de 2020 como consecuencia del avance del Covid-19. Más tarde abrió la vía aérea, pero con vuelos muy limitados. Ahora, y desde la medianoche del pasado martes, también blinda sus cielos y prohíbe vuelos procedentes o con destino hacia España y Francia.

Así, Marruecos suma 40 países en su lista y solo mantiene abiertas las líneas que operan con aeropuertos de Oriente Medio, Nueva York y Montreal, así como algunas capitales africanas. El país, con esta decisión, según el Gobierno marroquí, pretende detener la propagación de las nuevas variantes del coronavirus.

"No hay información y no sabemos cuándo vamos a poder volver"

"Desinformación" y falta de soluciones

La medida estará vigente "hasta nueva orden". "Desinformación total. No sé si podre irme en el barco del día 4 de abril o en el siguiente que salga o en otro", cuenta a 20minutos Youssef, un joven que viajó a Tetuán el pasado domingo 28 de marzo y el lunes se enteró de la suspensión. "Bajé a Tetuán ver a mi familia porque ya no podía más solo", prosigue este joven odontólogo que trabaja y vive en Ceuta. "Ahora tengo que anular las citas que tenía con pacientes, pero, claro, la clínica no puede estar parada sin dentista. Ellos pueden esperarme, pero tampoco puede estar la clínica un mes sin nadie", señala.

Otro español atrapado es Álvaro y se encuentra ahora mismo en Casablanca con su mujer de origen marroquí, que llevaba casi dos años sin ver a su familia, y su cuñado. Los tres ven peligrar sus puestos de trabajo y no encuentran soluciones ni información por parte de las autoridades. "Puede que a la vuelta ya no tenga trabajo", denuncia y dice que les han dejado subir a un avión el lunes por la tarde "sin saber si vuelven". "Había rumores de una posible cancelación y cuando preguntamos, lo negaron y nos dijeron que eran bulos".

El grito de todos es unánime: "No hay información y no sabemos cuándo vamos a poder volver". Álvaro cuenta que la Embajada de España en Marruecos no está colgando información en su página web y solo están informando en Facebook y en Twitter. Los consulados no contestan a los correos ni a las llamadas. Cuando consiguen ponerse en contacto con alguna autoridad les dicen que no saben nada o no les ofrecen una solución.

"Llevo llamando a embajada, consulados, a todos lados y nadie me responde. Fui al consulado de España en Tetuán y lo único que me dijeron en la puerta es que mandara un correo con mis datos. Las compañías de Baleària te dicen que no saben nada", narra por su parte Youssef. En el consulado preguntó "cómo lo gestionaban o qué iban a hacer" y le contestaron "textualmente": "Ni siquiera nosotros sabemos qué vamos a hacer".

"Yo estuve llamando al puerto de Tanger-Med y me dijeron claramente que tenían preferencia españoles y luego los residentes"

Los barcos repatriarán, pero primero los españoles

El Gobierno español fletará un barco entre los puertos de Tanger-Med y Algeciras el próximo domingo para repatriar a los atrapados y hay otro "en negociación". Sin embargo, primero los españoles. "Yo estuve llamando al puerto de Tanger-Med y me dijeron claramente que tenían preferencia españoles y luego los residentes. Cosa que me parece fatal", denuncia Youssef.

El joven no sabe cuándo podrá volver a Ceuta porque no hay plazas en el ferry del 4 y dice que le han informado "extraoficialmente de que sí hay plazas en otro barco que saldría el día 6 de abril" pero que no hay donde apuntarse ni se ha hecho oficial.

"Hay gente que dice que lo ha intentado anteriormente 4-5 veces hasta que lo han podido conseguir, pero, claro, a lo mejor eso son dos meses. La cuestión es que se deberían poner más líneas, más barcos o lo que sea... hay mucha gente en mi situación o incluso peor", lamenta.

"Caos" en los últimos vuelos

Omaima es una de las pocas afortunadas porque pudo coger el vuelo con destino a Barcelona este martes 30 antes de las 00:00. Para esta estudiante de Comercio Internacional, que viajó al país el 26 de marzo y tenía pensado volver a España el 7 de abril, lo que ocurrió fue la situación más "caótica que ha visto en su vida". "Cuando despegó el avión, sentí un alivio enorme", señala.

"La situación fue muy desesperante", describe. La joven asegura que las aerolíneas inflaron los precios de los últimos vuelos que salían aprovechando de la desesperación de la gente y algunas llegaron a cobrar 1.200 euros por los vuelos a España cuando suelen ser más baratos, unos 200 o 300 euros. "Una locura". También se aprovecharon de la situación los laboratorios ante la demanda de las PCR urgentes -que ofrece resultados en dos horas y media o tres-. "Yo pagué 100 euros por la PCR, pero hubo gente que pagó 200 euros".

Cuenta que ella fue al Consulado y un policía nacional le trató "fatal" y le dijo, básicamente, "búscate la vida". "Me dijo 'no te fíes de Baleària. Si tienes dinero, cógete un vuelo si no quieres estar aquí hasta junio'". Omaima estuvo a punto de un "ataque de ansiedad" después de un día de trámites y caos, pero hay gente que "lo pasó peor". "En el vuelo a Madrid se vendieron billetes falsos. Una mujer que viajaba con su hija y su nieta tuvo que volar sola porque la niña y su madre habían pagado 400 euros en billetes falsos", narra.