Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2004, reflexiona en su último libro Multicapitalismo, de la editorial Deusto, sobre las ventajas y los problemas del sistema económico que rige el mundo. En una entrevista con 20minutos, se muestra crítico con el devenir económico mundial que, en su opinión, está provocando un incremento de las desigualdades sociales, además de una amenaza al medio ambiente por el calentamiento global. Por ello, urge a acometer reformas profundas en España y a nivel global para ganar la confianza de la ciudadanía, generar empleo de calidad y una mayor protección al medio ambiente.

Asegura en su libro que el capitalismo está en crisis, ¿por qué?

El capitalismo atraviesa una crisis de confianza global. Tres de cada cuatro ciudadanos del mundo piensa que el sistema no es justo y que requiere cambios. Y si nos vamos a las economías avanzadas es evidente. La prosperidad de la globalización no ha llegado a las clases medias. La mayoría social piensa que en los próximos 5 años su situación va a empeorar y en el caso de los jóvenes aún es más llamativo ya que solo uno de cada cuatro piensa que su situación puede mejorar. Hay un descontento social y eso tiene implicaciones económicas y políticas.

¿Alguna vez el capitalismo no ha estado en crisis?

El capitalismo, que se ha convertido en el único sistema del mundo, y la globalización han traído una prosperidad sin precedentes. Por ejemplo, desde las políticas liberalizadoras de los años 80 se han incorporado al mercado 3.000 millones de personas. Y ha sacado de la pobreza a una parte muy importante, ha traído educación, libertades y ha creado una clase media global con incorporación de economías muy importantes como China. Pero es cierto que también han ocurrido cosas en los últimos 40 años.

El capital medioambiental se ha convertido en un recurso escaso para la economía y eso amenaza claramente el potencial de crecimiento. Y la globalización ha provocado mayor desigualdad. No podemos vivir ajenos a esta realidad. Es evidente que la prosperidad no llega a todo el mundo y no llega en condiciones adecuadas. Y lo tenemos que resolver porque de lo contrario la crisis de confianza aumentará.

Juan Costa con su nuevo libro Multicapitalismo Jorge Paris

¿Cómo se puede combatir contra esas desigualdades tan extremas?

La economía de mercado tiene que tener unos objetivos de carácter social. Tiene que ser un instrumento para alcanzar unas necesidades humanas. Si tenemos una economía sin un propósito, sin un fin, entonces fracasa. No se puede medir el éxito de una sociedad solo por el crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB). En la medida en que incorporemos esos fines y al mercado le demos instrucciones para cumplir esos fines, el mercado será más exitoso y podremos recuperar la confianza en el sistema de la mayoría social.

¿Cómo podemos salir de esta crisis económica y social derivada de la pandemia de coronavirus?

Tenemos tres retos que la pandemia ha hecho más evidentes: unas economías que no son capaces de crear empleo de calidad, una crisis medioambiental y una crisis social. Lo primero es reconocer estos tres retos y lo segundo es buscar consensos para poder afrontarlos. Si la política y la economía no le demuestran a los ciudadanos que están en disposición de reconocer las cosas que han fallado y de pensar en el interés colectivo, y en anteponer el interés social al interés de partido, entonces será muy difícil recuperar la confianza de los ciudadanos.

Juan Costa, exministro Jorge Paris

¿Quién tiene más responsabilidad a la hora de buscar esos consensos políticos y sociales? ¿El Gobierno, la oposición o los dos por igual?

La responsabilidad de liderar la búsqueda de consensos la tiene siempre el Gobierno. Tiene que hacer un mayor esfuerzo y buscarlo de verdad. Pero la oposición también tiene que demostrar que es creíble y confiable y debe actuar con responsabilidad.

¿España va a sufrir más los efectos de esta crisis que otros países?

España es ya uno de los países más castigados económica y socialmente por la pandemia. Y los efectos negativos se van a mantener en el tiempo.

¿Durante cuánto tiempo?

Vamos a tardar años en recuperar los niveles de actividad económica de 2019, pero lo peor es que las empresas que se destruyan ese capital es irreparable en el corto y medio plazo. Crear una empresa es una inversión de capital extraordinaria y la destrucción de empresas es una pérdida de capital intangible irreparable.

El foco político debería estar en evitar la destrucción de empresas. España tiene una oportunidad porque en el ámbito intangible está menos desarrollada, supone el 35%, frente a más del 50% de EEUU, Francia o Gran Bretaña. Eso nos da oportunidades de crecimiento económico y de creación de empleo de calidad muy importantes. Pero no será posible si no actuamos con consenso político. Por ejemplo, la gestión de los recursos europeos debe ser con consenso y transparencia. Comunidades como Madrid no pueden recibir menos ayudas que otras, a nivel político se debe trabajar de forma conjunta ante la crisis.