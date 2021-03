¿Qué autónomos quedan fuera de las 95 actividades económicas que optan a ayudas directas?

El pasado 13 de marzo el BOE publicaba el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Se van a destinar 7.000 millones de euros en ayudas directas para empresas y autónomos.

El objetivo de estas ayudas directas, que proceden del fondo de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos, es garantizar la solvencia de las empresas perjudicadas por la crisis del coronavirus. "Los destinatarios serán las empresas no financieras y autónomos más afectados por la pandemia", detalla el decreto. Pero no, no llegarán a todos.

El real-decreto ley estipula que sean 95 las actividades económicas designadas para poder optar a las ayudas directas para autónomos y pymes. Pero entre esas 95 algunos sectores han quedado fuera. En concreto:

Lo denuncia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que ha enviado una carta a los responsables del Ministerio de Economía en la que pide incluir en el real-decreto a estas actividades. Calculan que esta "discriminación" afecta aproximadamente a 100.000 autónomos y pequeñas empresas, mayoritariamente familiares.

"En muchos de los casos, estas actividades no han facturado ni un solo euro en estos doce meses"

"Se trata de actividades que en la mayoría de los casos y debido a las restricciones sanitarias, cierres perimetrales y otras decisiones administrativas, han perdido como poco el 30% de facturación en este periodo y en muchos de los casos no han facturado ni un solo euro en estos doce meses", asegura Eduardo Abad, presidente de UPTA.

La reforma del RETA sigue adelante

Mientras, la reforma del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos sigue adelante. Según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, las negociaciones están "muy avanzadas".

El esquema temporal incluido en el Plan de Recuperación y Resiliencia recoge que la cotización de los autónomos estará disponible desde antes de junio de 2022. Dice Escrivá que si se hiciera ahora mismo el cambio a los tramos que se están negociando, "el 70% de los autónomos cotizaría menos a la Seguridad Social de lo que cotiza hoy".