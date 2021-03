Ayuso acata el cierre de Madrid en San José y Semana Santa pero advierte que los "contagios subieron en los últimos puentes del 2020"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en su cuenta de Twitter que va a recurrir el cierre perimetral con el que se ha despertado este miércoles la región por el puente de San José, y por la próxima Semana Santa. Sin embargo, la mandataria ha advertido que los "contagios subieron en los últimos puentes de 2020".

Ahora nos obligan a cerrar de nuevo y lo recurriremos. https://t.co/kV3nJQnwIu — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 17, 2021

El puente de San José comienza hoy y se prorrogará hasta el domingo 21 en las comunidades autónomas en las que el 19 de marzo es festivo: la propia Comunidad de Madrid, Valencia, País Vasco, Extremadura, Murcia, Navarra y Galicia.

El Gobierno madrileño se ha mostrado contrario a este cierre perimetral tanto en San José como en Semana Santa, por este motivo han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

No obstante, fuentes del Ejecutivo madrileño han confirmado que acatarán los cierres y que con el recurso (que no pide medidas cautelares ni cautelarísimas por lo que no insta a la Justicia a actuar con rapidez) se limitan a discutir "la forma de proceder". En concreto, el Gobierno regional ha recurrido la orden del pasado 11 de marzo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En el recurso, se alega que los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud serán recomendaciones "que se aprobarán, en su caso, por consenso", algo que no se produjo en relación a los cierres perimetrales.

Además, el Gobierno regional recuerda que la propia orden señala que se puede presentar un recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Sanidad o bien un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. "Dado que en la Conferencia Sectorial participa un miembro del Gobierno, esto es un ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, lo propio es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional", se especifica en el recurso.

Medidas

Todas las comunidades autónomas menos Madrid acordaron cerrar perimetralmente en esos días, una medida que se adopta para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

Además, se acordó que el toque de queda nocturno tendrá que empezar como máximo a las 23.00 horas y las reuniones estarán limitadas a 4 personas en espacios públicos cerrados y 6 si son abiertos, medidas con las que sí está de acuerdo la Comunidad de Madrid y que de hecho lleva tiempo aplicando en la región.