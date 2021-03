La dirección del PSOE confirma la candidatura de Gabilondo

La dirección nacional del PSOE refrendó este lunes la petición del Partido Socialista Madrileño de no celebrar primarias para elegir a su candidato en las elecciones del 4 de mayo, debido la situación de "excepcionalidad" y falta de tiempo por el adelanto electoral. Los socialistas madrileños designaron directamente el viernes pasado a Ángel Gabilondo como candidato, una decisión que refrendó este lunes Ferraz.

"Muchas veces puede llamar la atención que cuando hay tensión no se recurra a personas de paz. Cuando hay polarización extrema parece conveniente recurrir a un hombre de paz, moderado, de firmes convicciones", dijo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Según explicó, la dirección del PSOE no hizo más que acceder a la petición del PSM para que no haya primarias, pero lo cierto es que es la segunda vez en muy poco tiempo que los socialistas renuncian a este trámite, o prescinden de su resultado. Ya ocurrió en Cataluña, donde el candidato elegido por las bases, Miquel Iceta, renunció en favor de Salvador Illa. Ahora ocurre en la Comunidad de Madrid, donde Gabilondo en principio no iba a ser candidato si las elecciones hubieran sido cuando tocaban, en 2022.

Sin embargo, tras el adelanto electoral y la inminencia de los comicios, la Ejecutiva del PSM determinó el viernes que su portavoz parlamentario vuelva a medirse contra Isabel Díaz Ayuso. Y desde este lunes, también con Pablo Iglesias, que será candidato de Podemos.

Según un dirigente madrileño presente en la reunión del viernes pasado, aunque es "poco habitual", todos los asistentes tomaron a palabra para apoyar la candidatura de Gabilondo. Sí se habló de primarias, pero la conclusión general fue como los estatutos lo permiten en casos excepcionales, lo mejor era saltarse este proceso "ante el escenario de pandemia y el poco tiempo" que tienen y también para dejar claro "el apoyo cerrado" del PSM a Gabilondo.