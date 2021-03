Sánchez desea "suerte" a Iglesias y acepta nombrar a Yolanda Díaz vicepresidenta en su lugar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado este lunes a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la próxima vicepresidenta segunda, tras las salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo para ser candidato de Podemos a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Según ha explicado Sánchez, él ha conocido esta decisión este mismo lunes, mediante una conversación en la que ha deseado "suerte" a Iglesias y le ha reconocido su trabajo en el Gobierno.

El todavía vicepresidente segundo ha comunicado al presidente, Pedro Sánchez, su decisión de abandonar el Gobierno mediante una llamada poco antes de hacerlo público mediante un vídeo difundido en redes sociales y a los medios de comunicación. Allí, además, dejaba como 'deberes' al presidente el nombramiento de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda en su lugar y de su actual Secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, como nueva ministra del ramo, pero ya sin rango de Vicepresidencia.

A primera hora de la tarde y cuando este nuevo movimiento político de Iglesias llevaba ya horas confirmado como la noticia del día, Sánchez ha explicado cómo ha sabido de la decisión de Iglesias. Pero también se ha resistido a los tiempos que el morado le ha marcado, sobre los nombramientos de Belarra y, sobre todo, de Díaz. Sánchez ha evitado confirmar este lunes su nombramiento como vicepresidenta aunque no ha dejado dudas de que así será. Por si las dudas, Díaz ha aceptado poco después su nuevo puesto en el Gobierno por medio de las redes sociales. "Será un honor", ha dicho la ministra de Trabajo.

En este último año he puesto todo mi esfuerzo en la protección del empleo y de las personas trabajadoras. A esta labor, siempre de la mano del #DiálogoSocial, se une ahora el reto de la Vicepresidencia. Será un honor seguir trabajando en este Gobierno y con @sanchezcastejon. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 15, 2021

"Hemos hablado esta mañana", ha dicho en una rueda de prensa Sánchez sobre el momento en que Iglesias le ha comunicado su decisión, junto al presidente francés, Enmanuel Macron, durante una cumbre hispano-francesa en Montauban. En efecto, al presidente la noticia que tiene evidentes implicaciones en su Gobierno y la continuidad del mismo, le ha pillado en Francia, en una cumbre al que solo ha asistido él de manera presencial mientras que sus ministros han participado telemáticamente. Entre ellos, lo han hecho sus hasta ahora tres vicepresidentas -Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera- pero no Iglesias, cuyo nombre no estaba figuraba ya en la agenda del Gobierno difundida este domingo.

En Madrid, la salida de Iglesias del Gobierno ha sumido al PSOE y a Moncloa en un ensordecedor silencio. "No vamos a opinar", se han limitado a manifestar en la dirección del PSOE, poco después de que terminara una rueda de prensa de su secretario de Organización y también ministro, José Luis Ábalos, tras una reunión en al que se ha refrendado la decisión del Partido Socialista de Madrid de no celebrar primarias y nombrar directamente a Ángel Gabilondo para medirse con Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo. Ahora también lo hará contra Iglesias.

"Muchas veces puede llamar la atención que cuando hay tensión no se recurra a personas de paz. Cuando hay polarización extrema parece conveniente recurrir a un hombre de paz, moderado, de firmes convicciones", ha dicho Ábalos de Gabilondo, de cara a una campaña electoral que se polariza aún más con la entrada de Iglesias en la competición contra Díaz Ayuso.

Suerte, pero menos que a Gabilondo

Sánchez ha señalado que en su conversación con Iglesias le ha deseado "suerte en su nueva andadura política", aunque "un poquito menos" que a Ángel Gabilondo, el candidato "moderado" y alejado de los "extremismos" con el que el PSOE quiere conquistar el Gobierno madrileño.

"Le he deseado suerte en su nueva andadura política y he reconocido la labor que ha hecho este año en la Vicepresidencia Segunda, en una cartera muy importante como la de Derechos Sociales", ha dicho el Sánchez, que en el momento de la despedida de Iglesias ha preferido no ahondar en sus diferencias. Por el contrario ha recordado que, como ya ha dicho en más ocasiones, ha estado "satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición".

Sobre quién relevará a Iglesias en el Gobierno, este lunes han quedado pocas dudas de que será Díaz. Así se lo ha propuesto Iglesias y, sin llegar a decirlo, Sánchez ha destacado su papel como ministra y la buena opinión que tiene de ella.

Según ha dicho, tienen "la mejor opinión" de Díaz, al mismo tiempo que ha garantizado que cumplirá el acuerdo con Iglesias según el cual a Unidas Podemos le corresponden cuatro ministerios y la Vicepresidencia Segunda.

"Cuenta con todo mi apoyo, la ministra está haciendo un trabajo extraordinario y soy una persona que cumple con el acuerdo de coalición", ha dicho Sánchez, sobre Díaz y sobre la "composición" del Ejecutivo que pactó con Iglesias en enero del año pasado. "El reparto que hicimos es ese", ha añadido Sánchez, en relación a que a Unidas Podemos le corresponde ocupar la Vicepresidencia Segunda, que ahora Iglesias dejará vacante.

"Hay una Vicepresidencia Segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno y en eso no va a haber ningún problema ni malentendido", ha recalcado aunque aún se ha reservado unos días para confirmar la decisión. "En los próximos días tomaré las decisiones que tengo que tomar para facilitar el relevo de los distintos ministerios", ha dicho.

Hipótesis del adelanto electoral

La decisión de Iglesias de abandonar el Gobierno para disputar la Comunidad de Madrid a Díaz Ayuso puede interpretarse como quizá un cambio de ritmo dentro del Gobierno, hacia uno más sosegado tras los últimos desencuentros entre los socios de coalición por la Ley de Vivienda, las ayudas directas a pymes y autónomos o las leyes de Igualdad.

Sin embargo, este lunes también ha hecho aflorar la hipótesis de un adelanto electoral. La moción de censura de Murcia y el adelanto electoral en Madrid empezaron la semana pasada a hacer añicos las previsiones de que, después de las elecciones catalanas, España se adentraba en un periodo sin elecciones a la vista en los dos próximos años, hasta las andaluzas.

Sin embargo, ya empiezan a sonar tambores sobre la posibilidad de que Sánchez, pueda decidir convocar elecciones generales si considera que un eventual mal resultado de Iglesias en Madrid le debilita a escala nacional.

La posibilidad de adelanto electoral ha sido abonada este lunes en público por un miembro del Gobierno. La ministra de Defensa y una de las menos proclives a los morados, Margarita Robles, se ha limitado a apuntar que "es una decisión que corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno" y que él "valorará las circunstancias", de cara al otoño.