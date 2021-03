Silencio en Moncloa y el PSOE ante la salida de Iglesias del Gobierno para competir contra Ayuso en Madrid

La Presidencia del Gobierno y el PSOE guardan silencio de momento sobre el anuncio del todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que abandonará el Ejecutivo para ser candidato de Podemos en las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. El líder de Podemos ha explicado en un vídeo que "comunicó" su decisión a Sánchez. "He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar el Gobierno cuando empiece la campaña electoral", ha indicado.

"No vamos a opinar". Esta es la única reacción que de momento sale del PSOE, donde tampoco se aclarar si se conocían los planes de Iglesias. La noticia de Iglesias ha llegado justo después de que terminara una rueda de prensa de su secretario de Organización y también ministro, José Luis Ábalos, de manera que no ha sido posible intentar preguntarle por esta cuestión. Lo ha hecho al término de una reunión de la dirección del partido que ha refrendado la decisión del Partido Socialista de Madrid de no celebrar primarias y nombrar directamente a Ángel Gabilondo para medirse con Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo. Ahora también lo hará contra Iglesias.

Por tanto, la norma de momento es el silencio sobre un movimiento político, con evidentes consecuencias en el Gobierno de Pedro Sánchez. Para empezar, porque Iglesias ha 'designado' a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para asumir también la vicepresidencia segunda que él dejará vacante. A pesar de la propuesta de Iglesias, este nombramiento es competencia exclusiva del presidente.

Además, el líder de Podemos propone que su actual secretaria de Estado, Ione Belarra, se convierta en ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Cumbre en Francia sin Iglesias

El presidente se encuentra este lunes en Montauban (Francia) para participar de forma presencial en una cumbre bilateral con el presidente francés, Enmanuel Macron, a la que el resto de sus respectivos gabinetes se unirán por videoconferencia.

Así van a entrar las tres vicepresidentas -Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera- pero no Iglesias, puesto que su participación en esta cumbre bilateral no estaba prevista, según la agenda del Gobierno para este lunes difundida el domingo.

El ministro de Universidades, Manuel Castell, es el único ministro de Unidas Podemos que participará en la cumbre. No lo hará por eso Díaz, a quien Iglesias ha apuntado este lunes para sucederla como vicepresidenta segunda.