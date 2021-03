Iglesias deja el Gobierno para disputar la presidencia de Madrid a Ayuso y ofrece a Errejón una candidatura única

El terremoto político desatado hace unos días en la Región de Murcia sigue teniendo réplicas a escala nacional, y la última ha sacudido el Gobierno central y todo el panorama político español. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció este lunes que abandonará el Ejecutivo de coalición y se presentará como candidato para disputar la Presidencia de la Comunidad de Madrid a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Iglesias será vicepresidente hasta que comience la campaña, el 17 de abril.

El inesperado anuncio de Iglesias supone un formidable golpe de efecto que realinea todas las piezas del tablero político tanto a escala nacional como en la Comunidad de Madrid. El líder de Podemos ha propuesto al presidente Pedro Sánchez que la actual secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, lo suceda como ministra de Derechos Sociales. Pero, además, también ha planteado que la actual titular de Trabajo, Yolanda Díaz, asuma también la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, así como la candidatura de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales.

"En política hay que tener valentía: para dar las batallas que hay que dar y para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dar paso a nuevos liderazgos", expone Iglesias en un vídeo, en el que señala que este año de coalición "se han consolidado de forma evidente los liderazgos de compañeros y sobre todo de compañeras que tienen un inmenso futuro por delante". "Especialmente", apunta el todavía vicepresidente segundo, el de Díaz, que "puede ser la próxima presidenta del Gobierno de España".

El seísmo no solo afecta al PSOE, sino al otro gran actor de la izquierda madrileña: Más Madrid. El hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno no solo ha anunciado su candidatura a las elecciones del 4 de mayo, sino que pide a la formación liderada por su ex número dos, Íñigo Errejón, que se sume a una candidatura conjunta. Pese a que Más Madrid tiene 20 diputados por 7 de Unidas Podemos, y a pesar de que hasta ahora las encuestas le daban perspectivas mucho mejores que a los morados -que rondaban el 5% que marca la barrera para entrar en la Asamblea-, Iglesias asegura que quiere "liderar" el Gobierno madrileño, lo que implicaría ser el candidato de esa eventual lista única.

"Hay otro deber que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas, y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de whatsapp: la unidad de la izquierda transformadora", plantea el dirigente. "El hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando en la Comunidad de Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años", y pese a que esas diferencias se mantienen, "eso ahora no importa", insiste Iglesias, que pide "humildad" y "altura de miras" para "ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar a Ayuso y gobernar".

Eso no implicaría una fusión orgánica, señala expresamente Iglesias: Más Madrid y Unidas Podemos seguirían siendo "organizaciones y espacios diferentes". "Soy consciente de que no va a ser fácil, de que hay muchas cicatrices, pero lo que nos estamos jugando la libertad, la democracia, la educación de nuestros hijos, es suficientemente importante como para que seamos capaces de intentar esa unidad que nos está pidiendo toda la gente de izquierdas", argumenta.

Iglesias justifica su paso al frente en la Comunidad de Madrid asegurando que la región "está en estos momentos ante un enorme riesgo, que lo es para Madrid pero también para toda España: que haya un Gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox". "Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas [...] puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país".

