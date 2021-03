El intento de Cs para salvar la moción de censura en Murcia: buscan el apoyo de tres diputados expulsados de Vox

El voto de tres diputados de Ciudadanos en contra de la moción de censura ha de Murcia ha hecho saltar por los aires su deseo de presidir la región de la mano de la coordinadora Ana Martínez Vidal. La formación naranja que aspiraba a sacar adelante esta moción junto con el PSOE. Hasta este jueves por la mañana tenían mayoría absoluta para sacarlo adelante: 23 diputados de los 45 que forman la Asamblea Regional y ahora se ven obligados a reunirse con tres diputados de Vox para salvar esta moción.

La líder de Cs en Murcia se encuentra reunida desde las 16:00 de la tarde de este viernes en una casa particular con el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, según RTVE. El Grupo lo forman tres diputados expulsados por la dirección nacional de Vox el pasado junio de 2020 para presentarle su propuesta y que les apoyen en la moción de censura que han presentado, según confirmó a varios medios su líder Juan José Liarte.

La reunión es con Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano. Esta negociación, muy incómoda para el PSOE, puede ser clave para la moción de censura. Desde el Grupo señalan que ellos están abiertos a cualquier tipo de propuesta, de cualquier grupo de la Cámara, aunque no sea de su preferencia ideológica, indicaron a Europa Press. De entrada, no parecen reticentes a estudiar esta opción.

Cs lo desmiente y PSOE no aclara su posicón

Sin embargo, Ciudadanos desmiente a Vox y la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, dice que ellos no son "PP" y que "no van a comprar la voluntad de ningún diputado".

El PSOE, por su parte, ha pedido a los tres diputados de Ciudadanos "tránsfugos" que dimitan y acusa al PP de "tamayazo". Pero con respecto a los posibles contactos con diputados de Vox, el secretario general de los socialistas en Murcia, Diego Conesa, en una rueda de prensa este viernes, no ha aclarado si aceptaría los votos de los tres diputados ultraderechistas. "Yo no he hablado con Vox, yo solo he hablado con Ciudadanos", señaló Conesa.

En su opinión, la moción es ahora más necesaria que nunca tras haberse producido "el mayor caso de corrupción política" y "perpetrado "el mayor ataque a nuestra democracia en la historia de "España" por parte de un PP "condenado por corrupción y perdedor de las elecciones" autonómicas. Es el mismo argumento que dio la coordinadora de Cs Vidal este mismo viernes.

El PSOE pide la dimisión de los "tránsfugos"

Los tres tránsfugas "han manchado las instituciones y el nombre de la región y la ciudadanía cuando necesitamos ejemplaridad y transparencia", ha añadido.

El PP "solo saber moverse en la corrupción ahora con la mayor compra de votos y voluntades en toda regla y el soborno a quienes se han dejado comprar a cambio de vender la región, que no tienen vergüenza", ha indicado.

Conesa ha agregado que "la ciudadanía no olvidará esta traición que han perpetrado y no pueden estar ni un minuto más en la Asamblea estos tres tránsfugas traidores no solo a su partido, sino también a la región. Han roto no solo la disciplina de partido, sino también la voluntad popular, la apuesta por la regeneración" en las urnas en 2019.