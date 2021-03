España registró a cierre de 2020 un 27,5% menos de robos en domicilio que el año anterior debido a los efectos de los confinamientos, restricciones y toques de queda, lo que dificultó los asaltos en viviendas de los ladrones.

Más de 100.000 robos en casas en 2020

La Guardia Civil detiene a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia en una vivienda en Santa Eugènia. GUARDIA CIVIL

No obstante, aun así fueron numerosos los robos en casas, en concreto 103.293 por todo el territorio nacional, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

Pero, ¿qué debe hacer un ciudadano que sufre un robo y le desvalijan su casa llevándose dinero, electrodomésticos, joyas, aparatos electrónicos, obras de arte... ¿Puede reclamar algún tipo de compensación?

Pues dependerá de si se tiene un seguro de hogar, que cubre determinados supuestos, o de robo. En España contar con un seguro de hogar para proteger una vivienda no es obligatorio. «A no ser que la casa esté hipotecada, el propietario no estará obligado a contratar un seguro», explican fuentes del comparador de seguros Rastreator.

Pero, ¿qué ocurre si te roban y no tienes una póliza que te cubra? Evidentemente las pérdidas económicas pueden ser muy grandes y poco se puede hacer.

La Policía Nacional detiene a un varón por un robo con fuerza en La Rioja Europa Press

En ese caso, según explica a 20minutos Miguel Noriega, abogado del despacho ACM, «la Policía tendría que arrestar al ladrón y se podría tratar de acreditar que determinados objetos sustraídos son de la persona que ha sufrido el robo, como por ejemplo en el caso de obras de arte».

Respecto a un robo con fuerza en un domicilio la compensación económica, recalca el abogado, «dependerá de la póliza del seguro del hogar que se tenga contratada». «En las pólizas se establece la cobertura del continente y del contenido, ya sean joyas, dinero, obras de arte...». «Obviamente cuanto más declares, más prima pagas», recalca.

En cualquier caso, tanto si cuentas con un seguro como si no, si te han robado en casa debes actuar de forma rápida. Estos son los pasos a seguir:

No entres en la casa y llama a la policía para denunciar

Robo en una vivienda en Lleida. GUARDIA URBANA

Si al llegar a casa descubres que la puerta está abierta, hay indicios de que la cerradura ha sido forzada o bien hay una ventana rota, no entres y llama a la Policía. Así, habrá más probabilidades de que atrapen a los ladrones si es que aún estuvieran dentro de la vivienda, recomiendan desde Rastreator.

No toques nada

Mover las cosas antes de la investigación podría destruir pruebas, por lo que dificultaría la labor de los policías a la hora de atrapar a los culpables, según indican fuentes de la aseguradora Generali.

Haz una lista de los objetos robados o dañados

Una vez que las fuerzas de seguridad permitan el libre acceso a la casa, debes examinar cada habitación, además de hacer una lista lo más completa posible de todo lo que ha sido robado o dañado. Si tienes facturas o documentos que acrediten los objetos robados debes incluirlos. Esto será de gran utilidad para las compañías de seguros, explican desde Rastreator.

Por otro lado, si te roban el documento de identidad, pasaporte o carné de conducir debes comunicarlo lo antes posible a la policía.

La Policía Nacional Detiene A Dos Jóvenes Por Un Delito De Robo Con Fuerza En Una Vivienda POLICÍA

Igualmente, si te han arrebatado algún dispositivo que contenga datos de acceso o cuentas confidenciales, borra los datos de manera remota si es que es posible (lo que además evitará que los ladrones los utilicen) y llama a los proveedores de las cuentas para que te asesoren. Si han borrado los datos de los teléfonos inteligentes y tenían tarjeta SIM, llama a tu operadora de telefonía móvil, aconsejan dedesde Generali.

Formaliza la denuncia

Archivo - Comisaría de Policía Nacional en Marbella (Málaga) CNP - Archivo

Dentro de las 72 horas siguientes al robo tienes que acudir a una comisaría para interponer una denuncia formal. En ella debes indicar la compañía con la que tienes contratado el seguro del hogar, en caso de tenerlo, y solicitar una copia de la denuncia para presentarla posteriormente en tu aseguradora.

Informa a tu banco

Algunas de las tarjetas de crédito incautadas por la Policía Nacional. POLICIA NACIONAL

Asimismo, si descubres que te han robado una tarjeta de crédito, debes contactar lo antes posible con la entidad bancaria, para que ésta haga las anulaciones pertinentes.

Por otro lado, si se han llevado el ordenador o cualquier otro soporte digital que pudiera contener información relevante sobre datos financieros, también hay que comunicarlo para que anulen las contraseñas de acceso a la banca online.

Llama a la compañía de seguros con las facturas

Si tienes contratado un seguro de hogar, ponte en contacto con tu compañía de seguros. Ten a mano la lista de objetos robados, así como los documentos y facturas; es posible que lo necesites. Aunque depende del tipo de seguro que tengas contratado, lo más habitual es que se pueda reclamar sobre los objetos robados o dañados (contenido) y sobre los daños en la propia vivienda (continente), como ventanas rotas, puertas forzadas, etc.

Revisa tu seguro de hogar

«Los riesgos cubiertos por cada seguro pueden variar de una compañía a otra. Por ello, tras un robo es conveniente revisar qué coberturas tenías contratadas y valorar si realmente son suficientes. A veces, pagar un poco más ayuda a tener más garantías», explica a este diario Víctor López, responsable de aseguradoras de Rastreator.

Hay que recordar que los objetos considerados de valor especial, como son las joyas, cuadros o aparatos electrónicos de calidad, tienen que declararse de forma individual en el contrato de la póliza para ser cubiertos. De lo contrario, la compañía no se hará cargo de la indemnización en caso de robo. Eso sí, el importe que podrás recuperar será hasta el límite de lo establecido en la póliza contratada.

Protege tu casa

Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda. Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Si quieres impedir un segundo asalto, es importante que arregles y mejores la seguridad de tu casa en cuanto puedas. Comienza por reparar cualquier sistema de seguridad que haya resultado dañado en el robo. Si los ladrones han robado alguna llave, cambia las cerraduras correspondientes.

Reclama una compensación

Si se atrapa y condena a los ladrones, tendrás la opción de reclamar una compensación, pero deberás comunicárselo a la policía por adelantado, afirman desde seguros Generali.

Joyas, dinero, televisión... ¿qué cubre el seguro de hogar?

La Policía Nacional detiene a un matrimonio por el robo de joyas. POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

En los seguros de hogar se pueden asegurar dos partes de la casa, según explica Víctor López, responsable de aseguradoras de Rastreator. Se puede asegurar solo el continente, es decir, la vivienda en sí, para que la compañía cubra los posibles daños en estructura, techos, paredes…

Pero también se puede adquirir un seguro para el contenido, con el que se asegura también lo que tenemos en el interior de la casa, ya sea mobiliario u otros bienes. Si entran a robar en casa, el seguro cubrirá los daños que causen los ladrones físicos en la vivienda, pero también los bienes que sean sustraídos. Si solo adquieres el seguro del continente te saldrá más barato, pero no te cubrirá antes los robos.

Archivo - Billetes de euro, dinero EUROPA PRESS - ARCHIVO

Los objetos considerados de valor especial, como joyas, cuadros o aparatos electrónicos de calidad, tienen que declararse de forma individual en el contrato de la póliza para ser cubiertos. De lo contrario, la compañía no se hará cargo de la indemnización.Algunas aseguradoras incluyen ambas partes del domicilio en el mismo seguro, pero otras no, por lo que el usuario deberá incluirlo si lo desea. Los seguros de hogar más bararatos con cobertura de robo cuestan entre 110 y 140 euros al año.

En el caso de que el bien sustraído sean joyas, hay pólizas que solo cubren estos bienes de alto valor económico si estaban dentro de una caja fuerte, pero los hay que no se responsabilizan en ningún caso de ellas. Además, la cuantía máxima de la indemnización puede ir hasta los 3.000 euros, pero depende del caso.