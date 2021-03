La izquierda madrileña quiere parar las elecciones que ha convocado para el próximo 4 de mayo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con un movimiento que condena, de momento, a la región a un sinfín de dudas jurídicas y ninguna certeza. Y es que, si las mociones de censura presentadas por Más Madrid y por el PSOE se han registrado antes que la convocatoria de elecciones dictada por Ayuso, esta perderá la competencia (ya utilizada) para llevar a los madrileños a unos comicios en los próximos meses. Fuentes cercanas a la presidenta confirman que se ha firmado el decreto a las 12, por lo que dicen que ambas mociones quedan invalidadas. Sin embargo, fuentes jurídico parlamentarias señalan que los decretos presidenciales no entran en vigor, por regla general, hasta que se publican en el boletín oficial y que las mociones se han de admitir a trámite.

Tras la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia que, casi con toda seguridad, apartará de su cargo a Fernando López-Miras, la presidenta madrileña ha comunicado en el Consejo de Gobierno semanal su intención de dimitir y convocar elecciones. La Comunidad ha decidido, después, cancelar la rueda de prensa semanal del portavoz del Ejecutivo y líder de Cs en la región, Ignacio Aguado, que se ha ido a su consejería a confirmar la información.

Mientras tanto, Íñigo Errejón, líder de Más País, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que su grupo regional había presentado una moción de censura en la Asamblea madrileña con Mónica García como candidata. Después lo ha confirmado el PSOE, que ha optado por poner de candidato a Ángel Gabilondo, que fue el más votado en las elecciones de 2019.

El quid de la cuestión estará en las horas en las que esos movimientos han entrado en el registro. Y es que, quien ostenta la Presidencia de la Comunidad tiene potestad para disolver las cámaras y convocar los comicios siempre y cuando no se haya presentado una moción de censura que ataría a la actual mandataria de pies y manos. Fuentes cercanas a la presidenta confirman a 20Minutos que la presidenta ha firmado el decreto a las 12 de la mañana. "La decisión queda decretada en ese momento y se publica en el BOCM al día siguiente, por lo que cualquier moción de censura es posterior", añaden. Fuentes jurídico parlamentarias, en cambio, señalan que, por norma general, los decretos entran en vigor cuando se publican en el boletín oficial.

Según el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, "el presidente de la Comunidad, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura". Esta disolución, continúa el articulado, "se formalizará por Decreto". No clarifica el reglamento si, para entrar en vigor, ese decreto se ha de publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que se actualiza a primera hora de lunes a viernes. En este sentido, MónicaGarcía, líder de Más Madrid, ha insistido en la Cadena Ser que esa convocatoria no es oficial hasta que no se publica en el BOCM, por lo que su moción sigue adelante.

El mismo punto del articulado señala, además, que "el presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura", o, "cuando se encuentre en tramitación una moción de censura". Por su parte, el reglamento de la Asamblea de Madrid explica que la moción de censura se debe "admitir a trámite" cuando la Mesa, que tiene mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, compruebe que "reúne los requisitos señalados". Asimismo, las mismas fuentes jurídicas añaden que para que una moción sea firme, se ha de admitir a trámite, por lo que el futuro de Madrid dependerá de si esa reunión de la Mesa para admitir a trámite las mociones se lleva a cabo antes de que se publique la convocatoria de los comicios en el BOCM.