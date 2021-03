Todo lo que se sabe del crimen del conductor de ambulancias de Alcalá: espiaba a su novia con una aplicación

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares (Madrid) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de ambulancias acusado de asesinar a un enfermero en el hospital Príncipe de Asturias de esa localidad el pasado sábado en un crimen que ha conmocionado a todo el municipio.

La magistrada le imputa un delito de asesinato u homicidio doloso y revelación de secretos, este último por la sospecha de que estuviera espiando a su pareja con una aplicación del teléfono móvil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) este martes. Esta calificación penal es inicial y podría modificarse conforme se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación

Al término de la declaración, el abogado del investigado ha solicitado que un médico forense comprobase el estado de su cliente al entender que no se encontraba en condiciones para su ingreso en prisión, extremo que ha negado el facultativo, que ha entendido que no hay motivo alguno que justifique su no reclusión. El investigado, que se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial, será conducido al recinto penitenciario de Madrid II (Alcalá – Meco).

¿Quién es la víctima?

La víctima del ataque es Sergio Luis García, enfermero de 41 años en Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la localidad. Estaba divorciado y tenía dos hijos menores con otra trabajadora del hospital. Además, destacaba por su actividad sindical: era delegado en el centro de la plataforma MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de la Sanidad).

Durante la pandemia, apareció varias veces en los medios donde habló de la precariedad y la duras condiciones en las que el colectivo estaba desempeñando su trabajo.

Sergio Luis García, en una entrevista en Antena 3. ANTENA 3

¿Quién es el presunto asesino?

El supuesto responsable de los hechos, para el que el Juzgado ha decretado prisión provisional, es Gonzalo, de 39 años, que trabajaba como técnico de emergencias sanitarias en Ferrovial y llevaba al menos una década como conductor de ambulancias para la empresa, subcontratada por el Summa 112. No consta que el presunto agresor tuviera antecedentes penales o de problemas psiquiátricos.

Gonzalo creía que su novia, que era enfermera en Urgencias, tenía una relación con Sergio. De acuerdo con el periodista Nacho Abad en El Confidencial, Gonzalo llegó a comentar con sus amigos que su novia se estaba "acostando con un compañero de trabajo", e incluso llegó a recriminárselo a ella, que negó todos los hechos.

¿Cómo fue el ataque?

El conductor de la ambulancia entró sobre las 14.20 horas del sábado, 6 de marzo, vestido con su uniforme en la zona de Urgencias del hospital y apuñaló al enfermero, al que ya conocía y con el que tenía problemas previos y al que, según las primeras hipótesis, asesinó por celos, según informaron fuentes de la investigación.

Tras cometer supuestamente el crimen, el agresor trató de atrincherarse en una sala del recinto hospitalario, donde fue arrestado por agentes de la Policía Nacional.

Fuentes de la investigación han indicado que la víctima recibió una primera agresión en la zona genital y, posteriormente, fue alcanzado con el arma en los testículos, mientras que otras señalan que fue degollado.

Reacciones

El suceso ha producido una profunda conmoción en Alcalá de Henares y el alcalde de la localidad, Javier Rodríguez Palacios, ha expresado su pésame a los familiares y a la comunidad sanitaria de la localidad. "Ha sido un suceso horrible, incomprensible, tremendo, que, además, se ha hecho contra una persona conocida en la ciudad, un sindicalista", dijo el primer edil.

A este recuerdo también se ha unido la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, que ha transmitido sus condolencias a los allegados del fallecido. "Qué tristeza el asesinato de Sergio, excelente enfermero y compañero de MATS Madrid. Un abrazo a sus compañeros/as, a su familia y a sus seres queridos. Descansa en paz", escribió en Twitter.

Qué tristeza el asesinato de Sergio, excelente enfermero y compañero del @matsmadrid. Un abrazo a sus compañeros/as, a su familia y a sus seres queridos. Descansa en paz. https://t.co/rRJLIF340X — Isabel Serra (@isaserras) March 7, 2021

No obstante, algunas de las palabras más emotivas en recuerdo de Sergio llegaron de sus compañeros del sindicato MATS, que emitieron un comunicado en el que pedían respeto a su memoria y adelantaron que se guardaría un minuto de silencio en su recuerdo -celebrado este lunes-.

"Sergio era enfermero de urgencias en el Hospital de Alcalá de Henares. Un trabajador que compatibilizaba su profesión con la defensa de sus compañeras y compañeros como delegado del MATS", explicaba el texto.