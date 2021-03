PSOE dice que el objetivo de Moreno es "debilitar la educación pública para provocar trasvase a concertada"

En un comunicado, el dirigente socialista ha trasladado el "apoyo" del partido a las protestas anunciadas por los sindicatos y las asociaciones de padres y madres contra el recorte de líneas públicas en Sevilla y ha asegurado que hay casos "sangrantes".

"En Mairena del Aljarafe se van a suprimir cinco unidades de tres años, también en Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Écija o Marchena. En la capital, el Gobierno andaluz planea eliminar dos líneas en Triana, en el CEIP 'San Jacinto' y 'Vara del Rey', en un barrio donde la presión de la concertada es muy alta. También contempla la supresión de unidades públicas en el CEIP 'Joaquín Turina' y 'San José Obrero', donde se perdería una línea compensatoria", ha detallado el vicesecretario general del partido.

Fernández ha afirmado que el consejero de Educación, Javier Imbroda, "falta a la verdad cuando dice que hasta que no acabe el proceso de escolarización no sabremos las plazas públicas que se van a eliminar, pero si esas plazas públicas no se ofertan, los padres y las madres no pueden elegir en libertad". "Con esta política de deterioro de la educación pública, el gobierno de PP y Ciudadanos está orientando la escolarización, provocando un trasvase de alumnos de la pública a la concertada. El cierre de unidades públicas implica, además, pérdida de empleo público y de servicios", advierte.

Según subraya, "los socialistas sevillanos defendemos una educación pública de calidad y, por eso, exigimos a Moreno la estabilidad de plazas públicas y la recuperación de las plazas perdidas en este tiempo; más aún en este contexto de pandemia, que obligaría a mantener la oferta pública para garantizar una bajada de ratio".

Fernández ha criticado la "dependencia" de Moreno de Vox, un partido que apoyó el decreto ley de escolarización "condicionando su voto a las modificaciones legislativas necesarias para implantar el veto parental en nuestra tierra, esa forma de control ideológico sobre los centros escolares". Asimismo, el parlamentario andaluz ha asegurado que "el gobierno de derechas en Andalucía practica el funambulismo normativo para satisfacer a Vox, enfrentándose y bordeando el incumplimiento de una ley estatal como es la Lomloe, que garantiza la igualdad de oportunidades".