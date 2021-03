Urbanismo da por "muerta" la ATE del nuevo Mestalla

La paciencia de las administraciones públicas valencianas con el máximo accionista del Valencia CF, Meriton Holdings, se ha acabado. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento se han cansado de esperar una propuesta para solucionar el embrollo urbanístico que supone la finalización del nuevo estadio de Mestalla, cuyas obras llevan paradas 12 años con una enorme mole de hormigón en una de las principales entradas de la ciudad. El detonante ha sido la última reunión del máximo dirigente del club, Anil Murthy, con el jefe del Consell, Ximo Puig. Murthy solicitó el encuentro para finalmente pedir a Puig una prórroga en los plazos sin ofrecer ningún plan concreto.

La clave está en los plazos que marca la Actuación Territorial Estratégica (ATE), una especie de traje a medida que daba al club más ventajas a la hora de vender el suelo del viejo estadio de la avenida de Aragón en forma de suelo terciario (comercial). El primer hito del plan señala que en mayo de 2021 debería estar construido el nuevo estadio, en 2023 derribado el actual Mestalla y en 2025 finalizados los pisos. Una vez constatado el inminente incumplimiento del primer plazo y la continua falta de interés, e incluso desplantes, del grupo empresarial del singapurense Peter Lim para retomar las obras seis años después de adquirir el paquete accionarial mayoritario, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo de València, Sandra Gómez, ha sido muy clara este miércoles al dar por "muerta" la ATE.

De hecho, tanto Gómez como el alcalde, Joan Ribó, y el conseller de Política Territorial, Arcadi España (de quien depende la ATE), han apoyado al presidente de la Generalitat, quien estalló el martes por la tarde tras recibir a Murthy y acusó a Meriton de "no tener crédito ante la sociedad valenciana".

La responsable municipal de Desarrollo Urbano ha exigido "respeto, profesionalidad y seriedad" a la propiedad del Valencia CF. "La ATE está muerta, no hay plan ni dirección para encontrar una solución y cumplir los plazos. Los propietarios han dejado claro que no hay solución, así que desde la administración damos prácticamente por muerta la ATE", ha reconocido la edil, que ha afeado a Murthy tanto su inacción como el comunicado en el que ha tilado de "irresponsables" las palabras de Puig tras el encuentro entre ambos.

El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, también ha respaldado a Puig: "Ya está bien de no respetar ni a los aficionados, ni a la ciudad, ni a la Generalitat", ha afirmado en alusión a Meriton. "Las leyes las tiene que cumplir Meriton y cualquier persona", ha añadido Ribó, quien ha agregado sobre la ATE: "No estamos dispuestos a ampliarla porque no hay una opción clara, ni aspectos tangibles por parte del club".

España, por su parte, ha coincidido con Ribó en su apoyo a Puig y ha reclamado propuestas "serias" a los gestores del club. "Los acuerdos están para cumplirse y hay un grave déficit de la credibilidad de la actual dirección de la gestión del Valencia", ha manifestado. "La Generalitat y el Ayuntamiento son administraciones serias y lo que esperamos es que las propuestas sean serias y que ya no se maree más", ha concluido el conseller de Política Territorial.

La delicada situación del club

La situación del Valencia CF se complica cada día más en todos los frentes fruto de una controvertida gestión que cada día encuentra más contestación social e institucional. A la parálisis urbanística se unen una galopante crisis institucional y deportiva, acentuada en la actual temporada por la venta de futbolistas y la aparente desinversión de Meriton en el club, que arrastra una abultada deuda, cercana a los 500 millones de euros, seis años después de la llegada de Lim al club valencianista.

En este sentido, la posible cancelación de la ATE supondría un deterioro patrimonial adicional, al perder 40.000 metros cuadrados de uso terciario en el solar del viejo Mestalla, lo que se traduciría en unos 20 millones de euros. Este hecho podría desembocar, además, en una posible causa de disolución de la sociedad anónima deportiva, lo que comprometería incluso la continuidad de la centenaria entidad.

La oposición valencianista: Ni "un minuto más" de Lim

La plataforma De Torino a Mestalla, que reúne a diversos grupos contrarios a la gestión de Peter Lim, ha asegurado que el singapurense no debe seguir "un minuto más" al frente del club y se opone también a la llegada como gestor y accionista de Tunku Ismail, príncipe de Johor, por convertir al club en "moneda de cambio" en una transacción "entre amigos". El colectivo dará una rueda de prensa la semana que viene para perfilar su plan de acción.