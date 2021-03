Urbanisme dóna per "morta" l’ATE del nou Mestalla

La paciència de les administracions públiques valencianes amb el màxim accionista del València CF, Meriton Hòldings, s'ha acabat. Tant la Generalitat com l'Ajuntament s'han cansat d'esperar una proposta per a solucionar el garbull urbanístic que suposa la finalització del nou estadi de Mestalla, les obres del qual porten parades 12 anys amb una enorme mola de formigó en una de les principals entrades de la ciutat. El detonant ha sigut l'última reunió del màxim dirigent del club, Anil Murthy, amb el cap del Consell, Ximo Puig. Murthy va sol·licitar la trobada per a finalment demanar a Puig una pròrroga en els terminis sense oferir cap pla concret.

La clau està en els terminis que marca l'Actuació Territorial Estratègica (ATE), una espècie de vestit a mesura que donava al club més avantatges a l'hora de vendre el sòl del vell estadi de l'avinguda d'Aragó en forma de sòl terciari (comercial). La primera fita del pla aprovat en 2015 assenyala que al maig de 2021 hauria d'estar construït el nou estadi, en 2023 derrocat l'actual Mestalla i en 2025 finalitzats els pisos. Una vegada constatat l'imminent incompliment del primer termini i la contínua falta d'interés, i fins i tot descaradures, del grup empresarial del singapurense Peter Lim per a reprendre les obres sis anys després d'adquirir el paquet accionarial majoritari, la vicealcaldessa i regidora d'Urbanisme de València, Sandra Gómez, ha sigut molt clara aquest dimecres en donar per "morta" l’ATE.

De fet, tant Gómez com l'alcalde, Joan Ribó, i el conseller de Política Territorial, Arcadi España (de qui depén l’ATE), han fet costat al president de la Generalitat, qui va esclatar el dimarts a la vesprada després de rebre a Murthy i va acusar a Meriton de "no tindre crèdit davant la societat valenciana".

La responsable municipal de Desenvolupament Urbà ha exigit "respecte, professionalitat i serietat" a la propietat del València CF. "L’ATE està morta, no hi ha pla ni direcció per a trobar una solució i complir els terminis. Els propietaris han deixat clar que no hi ha solució, així que des de l'administració donem pràcticament per morta l’ATE", ha reconegut l'edil, que ha enlletgit a Murthy tant la seua inacció com el comunicat en el qual ha titllat d’"irresponsables" les paraules de Puig després de la trobada entre tots dos.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, també ha recolzat a Puig: "Ja està bé de no respectar ni als aficionats, ni a la ciutat, ni a la Generalitat", ha afirmat en al·lusió a Meriton. "Les lleis les ha de complir Meriton i qualsevol persona", ha afegit Ribó, qui ha agregat sobre l’ATE: "No estem disposats a ampliar-la perquè no hi ha una opció clara, ni aspectes tangibles per part del club".

España, per part seua, ha coincidit amb Ribó en el seu suport a Puig i ha reclamat propostes "serioses" als gestors del club. "Els acords estan per a complir-se i hi ha un greu dèficit de la credibilitat de l'actual direcció de la gestió del València", ha manifestat. "La Generalitat i l'Ajuntament són administracions serioses i el que esperem és que les propostes siguen serioses i que ja no es marege més", ha conclòs el conseller de Política Territorial.

La delicada situació del club

La situació del València CF es complica cada dia més en tots els fronts fruit d'una controvertida gestió que cada dia troba més contestació social i institucional. A la paràlisi urbanística s'uneixen una galopant crisi institucional i esportiva, accentuada en l'actual temporada per la venda de futbolistes i l'aparent desinversió de Meriton en el club, que arrossega un inflat deute, pròxima als 500 milions d'euros, sis anys després de l'arribada de Lim al club valencianista.

En aquest sentit, la possible cancel·lació de l’ATE suposaria una deterioració patrimonial addicional, en perdre 40.000 metres quadrats d'ús terciari en el solar del vell Mestalla, la qual cosa es traduiria en uns 20 milions d'euros. Aquest fet podria desembocar, a més, en una possible causa de dissolució de la societat anònima esportiva, la qual cosa comprometria fins i tot la continuïtat de la centenària entitat.

L'oposició valencianista: Ni "un minut més" de Lim

La plataforma De Torino a Mestalla, que reuneix diversos grups contraris a la gestió de Peter Lim, ha assegurat que el singapurès no ha de seguir "un minut més" al capdavant del club i s'oposa també a l'arribada com a gestor i accionista de Tunku Ismail, príncep de Johor, per convertir al club en "moneda de canvi" en una transacció "entre amics". El col·lectiu donarà una roda de premsa la setmana que ve per a perfilar el seu pla d'acció.