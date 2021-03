Cuándo les tocaría vacunarse a los Reyes Felipe VI y Letizia, a la princesa Leonor y a su hermana Sofía, según la estrategia para la vacunación en España

Casa Real se ha desvinculado este martes de la vacunación contra el coronavirus de las infantas Cristina y Elena durante un viaje a Emiratos Árabes para visitar a su padre, Juan Carlos I. Además, desde Zarzuela han subrayado que los reyes Felipe VI y Letizia, así como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se vacunarán cuando les corresponda de acuerdo a la estrategia de vacunación en España.

Este comunicado surge a raíz de que las hijas del rey emérito hayan recibido durante la segunda semana de febrero la vacuna contra la Covid-19 en Abu Dabi, según ha adelantado El Confidencial. También habrían sido vacunados en Emiratos Árabes el propio Juan Carlos I y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

¿A qué grupos se está vacunando actualmente en España?

Las infantas Elena y Cristina no entran aún en los grupos de población prioritarios establecidos en la estrategia de vacunación desarrollada por el Ministerio de Sanidad en España para la administración de la vacuna. Sin embargo, fuentes de la Casa Real han indicado que Felipe VI "no es responsable de los actos de sus hermanas". Así, el rey Felipe VI y la reina Letizia se vacunarán según los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.

Actualmente hay disponibles en España tres vacunas frente al coronavirus autorizadas para su administración en la población por la Comisión Europea: Comirnaty (Pfizer), la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca. En este sentido, según la última actualización de la estrategia de vacunación en España, en estos momentos se está vacunando con las vacunas de ARNm elaboradas por Pfizer y Moderna a los siguientes grupos:

Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

Otro personal sanitario y sociosanitario (no incluido en el grupo anterior).

Personas consideradas como grandes dependientes que no estén institucionalizadas.

Personas mayores de 80 años.

En el caso de la vacuna de AstraZeneca, disponible desde principios de febrero de 2021, solo se recomienda por el momento su utilización en personas entre los 18 y 55 años de edad hasta que se obtengan datos de ensayos clínicos pendientes de finalizar en otras franjas de edad. Por ello, se han incluido nuevos grupos de población en la estrategia para las próximas semanas y actualmente se administra a los siguientes grupos:

Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta de la crisis sanitaria.

Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica.

Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).

Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas, docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales y docentes y personal de educación primaria y secundaria.

¿Cuáles serán los siguientes grupos a vacunar?

El rey Felipe VI tiene 53 años de edad y la reina Letizia 48 y al no ser población de riesgo o vulnerable todavía no recibirán la vacuna. Los siguientes grupos definidos a vacunar con las dosis de Pfizer y Moderna serán:

Personas entre 70 y 79 años.

Personas entre 60 y 69 años.

Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad grave por COVID-19.

Personas entre 56 y 59 años.

Por otro lado, después de administrar las dosis de AstraZeneca a los primeros grupos de población definidos en el plan, los siguientes en recibirla serán:

Personas entre 45 y 55 años

Por otro lado, la población infantil y adolescente hasta los 16 años "no se ha considerado como un grupo prioritario a vacunar de momento" y, además, las vacunas autorizadas para su comercialización no disponen de resultados de su uso en la población infantil, destaca el Ministerio de Sanidad en el portal dedicado a la estrategia de vacunación. Únicamente la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech tiene aprobado su uso a partir de los 16 años de edad. La vacuna de AstraZeneca solo está destinada por el momento a mayores de 18 años de edad al no haber información sobre su uso en niños y adolescentes, aunque la Universidad de Oxford ya ha iniciado ensayos clínicos para comprobar su eficacia en menores de 6 a 17 años.